Верес отзаявил Шестакова

Его может занять Николай Квасный

  • 20.08.2021 01:19
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Верес отзаявил Шестакова
© ФК Диошдьор. Сергей Шестаков

Процесс восстановления после травмы полузащитника Сергея Шестакова затягивается, он даже еще не тренируется в общей группе, поэтому клубом было принято решение  его отзаявить.

Поскольку в «Вересе» пока нет своих воспитанников, поэтому  в заявке не  может быть больше 21 футболиста. После ухода в аренду в «Ужгород» Николая Гайдучика и отзаявки Сергея Шестакова появилось одно вакантное место.  

Уже 20  августа его может занять 26-летний защитник Николай Квасный, который уже две недели находится в расположении «Вереса». Уровень  подготовки экс-игрока «Львова», «Ингульца» устраивает тренерский штаб ровенской команды, близок к завершению и переговорный процесс по условиям его контракта.

Напомним, что в очередном туре чемпионата УПЛ «Верес» 21 августа будет принимать «Минай».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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