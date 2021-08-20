Верес отзаявил Шестакова

Процесс восстановления после травмы полузащитника Сергея Шестакова затягивается, он даже еще не тренируется в общей группе, поэтому клубом было принято решение его отзаявить.

Поскольку в «Вересе» пока нет своих воспитанников, поэтому в заявке не может быть больше 21 футболиста. После ухода в аренду в «Ужгород» Николая Гайдучика и отзаявки Сергея Шестакова появилось одно вакантное место.

Уже 20 августа его может занять 26-летний защитник Николай Квасный, который уже две недели находится в расположении «Вереса». Уровень подготовки экс-игрока «Львова», «Ингульца» устраивает тренерский штаб ровенской команды, близок к завершению и переговорный процесс по условиям его контракта.

Напомним, что в очередном туре чемпионата УПЛ «Верес» 21 августа будет принимать «Минай».