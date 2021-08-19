С фасада НСК сняли баннеры с фотографиями легенд Динамо

С фасада НСК «Олимпийский» убрали баннеры с фотографиями легенд киевского «Динамо».
Ранее на фасаде были представлены знаменитые игроки и тренеры клуба: Владимир Мунтян, Михаил Фоменко, Евгений Рудаков, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, Олег Блохин, Виктор Колотов, Владимир Веремеев, Валерий Зуев, Анатолий Коньков, Петр Слободян, Стефан Решко, Владимир Трошкин.
24 августа в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Украины.
ФОТО. Как был оформлен фасад НСК ранее:
Источник — Facebook
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"Команда чернее черного". В России посмеялись над "Шахтером"
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» победу донецкого «Шахтера» над «Монако» (1:0) в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла 17 августа.
«Шахтер» играл хорошо, особенно в начале матча. Если у нас отменят лимит, то будет примерно то же самое, что в «Шахтере». У них было всего два украинца в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится. Понятно, что это мастера, что они хорошо играют», — сказал Червиченко «СЭ».
Также Червиченко допустил, что Украина обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже в этом году.
«Исходя из того что у Украины, скорее всего, будет две команды в Лиге чемпионов, вполне возможно, что они обгонят нас уже в этом году. Можно бить себя в грудь и говорить, что вероятность этого маленькая. Но мы видим, в каком состоянии находятся наши команды. Особенно «Спартак». Радостных прогнозов точно не будет», — добавил Червиченко.
6
"Команда чернее черного". В России посмеялись над "Шахтером"
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» победу донецкого «Шахтера» над «Монако» (1:0) в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла 17 августа.
«Шахтер» играл хорошо, особенно в начале матча. Если у нас отменят лимит, то будет примерно то же самое, что в «Шахтере». У них было всего два украинца в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится. Понятно, что это мастера, что они хорошо играют», — сказал Червиченко «СЭ».
Также Червиченко допустил, что Украина обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже в этом году.
«Исходя из того что у Украины, скорее всего, будет две команды в Лиге чемпионов, вполне возможно, что они обгонят нас уже в этом году. Можно бить себя в грудь и говорить, что вероятность этого маленькая. Но мы видим, в каком состоянии находятся наши команды. Особенно «Спартак». Радостных прогнозов точно не будет», — добавил Червиченко.
Хотя там небось уже какая-то местная макумба висит
Хотя там небось уже какая-то местная макумба висит
Один класс - одно высшее
Хотя там небось уже какая-то местная макумба висит
А) они там провесят ровно столько же сколько и банеры на Украинском доме
Б) не следующем вашем « домашнем» матче , уже не 50 процентов стадиона будет за соперника , в 90
ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
“Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
“Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
“В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
“Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
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