С фасада НСК сняли баннеры с фотографиями легенд Динамо

24 августа в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет праздничный концерт

  • 19.08.2021 21:45
  • 5051 просмотр
  • 53 комментария
С фасада НСК сняли баннеры с фотографиями легенд Динамо
© Druzi Dynamo Facebook. Новый вид на фасад НСК

С фасада НСК «Олимпийский» убрали баннеры с фотографиями легенд киевского «Динамо».

Ранее на фасаде были представлены знаменитые игроки и тренеры клуба: Владимир Мунтян, Михаил Фоменко, Евгений Рудаков, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, Олег Блохин, Виктор Колотов, Владимир Веремеев, Валерий Зуев, Анатолий Коньков, Петр Слободян, Стефан Решко, Владимир Трошкин.

24 августа в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Украины.

ФОТО. Как был оформлен фасад НСК ранее:

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Источник — Facebook

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Комментарии
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    dd dent
    online
    dd dent, 19.08.2021 23:24
    0
    sahka1981, 19.08.2021 23:22
    19 августа 2021 16:29
    6
    "Команда чернее черного". В России посмеялись над "Шахтером"
    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» победу донецкого «Шахтера» над «Монако» (1:0) в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла 17 августа.
    «Шахтер» играл хорошо, особенно в начале матча. Если у нас отменят лимит, то будет примерно то же самое, что в «Шахтере». У них было всего два украинца в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится. Понятно, что это мастера, что они хорошо играют», — сказал Червиченко «СЭ».
    Также Червиченко допустил, что Украина обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже в этом году.
    «Исходя из того что у Украины, скорее всего, будет две команды в Лиге чемпионов, вполне возможно, что они обгонят нас уже в этом году. Можно бить себя в грудь и говорить, что вероятность этого маленькая. Но мы видим, в каком состоянии находятся наши команды. Особенно «Спартак». Радостных прогнозов точно не будет», — добавил Червиченко.
    Читал, но там штрих с поехавшей трохи крышей) над шахтой дозволено стебаться своим только, а то расист шовинист какой-то из свиней)
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 19.08.2021 23:22
    +2
    TOp12, 19.08.2021 23:17
    да ты шо мусорок)))ты хочешь лицезреть на мусора родригеша с бабской косой 🙈
    Да как бы хватает и укр в составе дк, не замечаешь, землерой, да ещё и сборники сплошь?)
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 19.08.2021 23:22
    +1
    dd dent, 19.08.2021 23:16
    Легенды шахтера так сказать все в угольной пыли трохи
    19 августа 2021 16:29
    6
    "Команда чернее черного". В России посмеялись над "Шахтером"
    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» победу донецкого «Шахтера» над «Монако» (1:0) в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла 17 августа.
    «Шахтер» играл хорошо, особенно в начале матча. Если у нас отменят лимит, то будет примерно то же самое, что в «Шахтере». У них было всего два украинца в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится. Понятно, что это мастера, что они хорошо играют», — сказал Червиченко «СЭ».
    Также Червиченко допустил, что Украина обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже в этом году.
    «Исходя из того что у Украины, скорее всего, будет две команды в Лиге чемпионов, вполне возможно, что они обгонят нас уже в этом году. Можно бить себя в грудь и говорить, что вероятность этого маленькая. Но мы видим, в каком состоянии находятся наши команды. Особенно «Спартак». Радостных прогнозов точно не будет», — добавил Червиченко.
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 19.08.2021 23:19
    -1
    TOp12, 19.08.2021 23:17
    да ты шо мусорок)))ты хочешь лицезреть на мусора родригеша с бабской косой 🙈
    Почему ты не хочешь смотреть парад к Дню Независимости Украины? Не хочешь видеть ребят, которые ликвидируют твоих корешей ордловских?
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    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 19.08.2021 23:18
    +1
    dd dent, 19.08.2021 23:16
    Легенды шахтера так сказать все в угольной пыли трохи
    Ну в Киеве легенды шахтера никому не нужны
    Ссылка
    TOp12
    online
    TOp12, 19.08.2021 23:17
    -3
    dd dent, 19.08.2021 23:07
    Ты шо не хош лицезреть какую-то макумбу и хубба буббу на исторически стадионе где дк ковало победы
    да ты шо мусорок)))ты хочешь лицезреть на мусора родригеша с бабской косой 🙈
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 19.08.2021 23:16
    +1
    __Funny__Cat__, 19.08.2021 23:12
    Макумбу пусть на Донбасс Арене вешают
    Хотя там небось уже какая-то местная макумба висит
    Легенды шахтера так сказать все в угольной пыли трохи
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 19.08.2021 23:14
    -2
    __Funny__Cat__, 19.08.2021 23:12
    Макумбу пусть на Донбасс Арене вешают
    Хотя там небось уже какая-то местная макумба висит
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 19.08.2021 23:13
    -1
    аоот оооит, 19.08.2021 23:04
    Государственный стадион, национальный, при чем тут частная лавка дынамо? Пусть строят свой стадио и там обвешивают фотами братив
    Забыли бомжей спросить
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 19.08.2021 23:13
    -1
    RomanEnakievo.., 19.08.2021 23:04
    Для Днонецка, два класса образования - это уже профессор считается
    Вот чего форевка всегда говорит, что у него два высших
    Один класс - одно высшее
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 19.08.2021 23:12
    -1
    dd dent, 19.08.2021 23:07
    Ты шо не хош лицезреть какую-то макумбу и хубба буббу на исторически стадионе где дк ковало победы
    Макумбу пусть на Донбасс Арене вешают
    Хотя там небось уже какая-то местная макумба висит
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 19.08.2021 23:07
    -3
    __Funny__Cat__, 19.08.2021 22:28
    О господи , ржавые , если вы настолько слабоумные что додумаетесь повесить свои тряпки, на Олимпийский, то
    А) они там провесят ровно столько же сколько и банеры на Украинском доме
    Б) не следующем вашем « домашнем» матче , уже не 50 процентов стадиона будет за соперника , в 90
    Ты шо не хош лицезреть какую-то макумбу и хубба буббу на исторически стадионе где дк ковало победы
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 19.08.2021 23:06
    +1
    Орлов Михаил, 19.08.2021 23:05
    Декомунізація беззупинна!
    Особенно, когда за одну ночь срезали и сожгли все баннеры шахтера в Киеве.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
    Орлов Михаил, 19.08.2021 23:05
    -4
    Декомунізація беззупинна!
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 19.08.2021 23:05
    +1
    аоот оооит, 19.08.2021 23:04
    Государственный стадион, национальный, при чем тут частная лавка дынамо? Пусть строят свой стадио и там обвешивают фотами братив
    Почему мариупольский шахтер не играет по месту прописки, а бомжует по всей стране?
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 19.08.2021 23:04
    +1
    аоот оооит, 19.08.2021 23:04
    Государственный стадион, национальный, при чем тут частная лавка дынамо? Пусть строят свой стадио и там обвешивают фотами братив
    Днонецким место в Киеве?
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 19.08.2021 23:04
    +3
    __Funny__Cat__, 19.08.2021 22:59
    Явно или форевка или Максимка или Франков 11 - затюканное макеевское недоразумение, с двумя классами образования
    Для Днонецка, два класса образования - это уже профессор считается
    Ссылка
    аоот оооит
    online
    аоот оооит, 19.08.2021 23:04
    -4
    Государственный стадион, национальный, при чем тут частная лавка дынамо? Пусть строят свой стадио и там обвешивают фотами братив
    Ссылка
    TOp12
    online
    TOp12, 19.08.2021 23:03
    -4
    Родина должна знать своих хероев!ФК "Динамо" официально признал, что платит футболистам со счетов офшорной компании
    ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
    “Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
    При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
    “Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
    Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
    Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
    “В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
    Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
    Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
    “Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
    По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
    Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 19.08.2021 23:03
    +1
    Вячеслав Круссер, 19.08.2021 23:00
    Рогатым не место на государственном стадионе!
    Я даже больше скажу, рогатым днонецким в Киеве не место. Мариуполь ваш дом
    Ссылка
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