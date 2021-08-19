КуПС и Караганда проиграли. Обидчики украинских команд близки к вылету

«Шахтер» Караганда, который ранее выбил из Лиги конференций «Колос», сегодня в первом матче плей-офф квалификации турнира потерпел домашнее поражение от «Маккаби» Тель-Авив.

«Шахтер» Караганда – «Маккаби» Тель-Авив – 1:2

Голы: Умаев 73 – Рикан 75, Шамир 77

Еще хуже дела у обидчика полтавской «Ворсклы», КуПСа. Финский клуб был дома разгромлен «Унионом Берлин» 4:0 и практически потерял шансы на выход в групповой этап.

КуПС – «Унион Берлин» - 0:4

Голы: Авойини 7, 31, Крузе 29, Фогльзаммер 90+2