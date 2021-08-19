КуПС
0 : 4
Унион Берлин
19.08.2021, FT

КуПС и Караганда проиграли. Обидчики украинских команд близки к вылету

Обе команды потерпели домашние поражения в Лиге конференций

  • 19.08.2021 21:14
  • 500 просмотров
  • 1 комментарий
КуПС и Караганда проиграли. Обидчики украинских команд близки к вылету
© twitter.com/KuPS1923

«Шахтер» Караганда, который ранее выбил из Лиги конференций «Колос», сегодня в первом матче плей-офф квалификации турнира потерпел домашнее поражение от «Маккаби» Тель-Авив.

«Шахтер» Караганда – «Маккаби» Тель-Авив – 1:2
Голы: Умаев 73 – Рикан 75, Шамир 77

Еще хуже дела у обидчика полтавской «Ворсклы», КуПСа. Финский клуб был дома разгромлен «Унионом Берлин» 4:0 и практически потерял шансы на выход в групповой этап.

КуПС – «Унион Берлин» - 0:4
Голы: Авойини 7, 31, Крузе 29, Фогльзаммер 90+2

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    avtv5555, 19.08.2021 21:37
    0
    Футболисты Ворсклы и тренер Максимов если вы смотрели этот матч к вам большая человеческая просьба. Не выходите на следующий сезон в еврокубки, хватит позорить Украину
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