Евгений ЛУЦЕНКО: «Заря умеет играть в быстрый футбол»

Специалист поделился ожиданиями от поединка луганской команды с «Рапидом»

  • 19.08.2021 19:36
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Евгений ЛУЦЕНКО: «Заря умеет играть в быстрый футбол»
© ФК Заря Луганск

Бывший футболист «Зари» Евгений Луценко поделился ожиданиями от поединка луганского луба с «Рапидом» в 4-м раунде квалификации лиги Европы.

«Фаворит противостояния? Для меня это «Заря», поскольку она ближе к сердцу (улыбается). А вообще сложно кому-то отдать предпочтение в такой паре, особенно на старте сезона. Оба соперника не лучшим образом начали свои чемпионаты, набрав в четырех турах по четыре очка. Отменен выездной гол, поэтому играть нужно немного по-другому, в каждом поединке стараться показывать свой максимум. Заря умеет играть в быстрый, комбинационный футбол, и это вполне может помочь команде Виктора Скрипника преодолеть барьер в лице «Рапида», — считает Луценко.

Матч «Рапид» — «Заря» состоится в четверг, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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