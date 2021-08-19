КАРИКАТУРА ДНЯ. Арсенал слабо начал сезон, но помощь близка

Сможет ли Мартин Эдегор спасти лондонскую команду?

  • 19.08.2021 19:19
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Арсенал слабо начал сезон, но помощь близка
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 22-летним норвежским атакующим полузащитником Мартином Эдегором, который вскоре должен подписать полноценный контракт с лондонским «Арсеналом».

«Арсенал плохо начал сезон, но не беспокойтесь…

Помощь близка», — прокомментировал Момани свою работу.

Контракт Эдегора принадлежит мадридскому «Реалу». Футболист выступает за «Арсенал» на правах аренды с 2021 года.

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Источник — Instagram

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