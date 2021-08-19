Верес — Минай. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Специалист поделился ожиданиями от матча 5-го тура УПЛ

  • 19.08.2021 18:37
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  • 1 комментарий
Верес — Минай. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Верес

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги Украины «Верес» – «Минай».

«Минай» в трех матчах нового сезона набрал 4 очка и идет в УПЛ десятым. Закарпатцы обыграли «Александрию» (1:0), уступили «Динамо» (0:2), а также сыграли вничью с «Зарей» (1:1).

«Верес» с 2 баллами находится на тринадцатой позиции в чемпионате Украины. Коллектив из Ровно сыграл вничью 0:0 с «Колосом», проиграл «Динамо» (0:4) и «Руху» (1:2), а также расписал мировую с «Ворсклой» (1:1).

Будет интересная игра. «Верес» пока не может выиграть. Ровненской команде предстоит играть с закарпатцами дома. Я думаю, такой равный матч будет за шесть очков. Поставлю на то, что «Верес» дома не проиграет», - сказал Козьбан.

Матч «Верес» – «Минай» состоится 21-го августа. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Орлов Михаил
    online
    Орлов Михаил, 19.08.2021 19:06
    0
    Давай Джони! Из-за тебя все зрелое население за Минай теперь топит!
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