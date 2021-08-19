Александр КУЧЕР: «Готовились к тяжелому матчу»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал победу команды над «Ярудом» (3:1) на втором предварительном этапе Кубка Украины.

— Впечатления положительные. Выиграли, прошли в Кубке дальше. Готовились к тяжелому матчу, «Яруд» — организованная команда, работает хороший тренер — Олег Красноперов, год вместе играют, слаженный коллектив у них. Хоть и молодые ребята, видно, что есть свой стиль игры, достаточно добротная команда.

— В первом тайме вы заменили Маилтона, который получил повреждение. Предыдущий матч он пропустил. Что-то уже известно о его состоянии?

— Что-то беспокоит его все время. Надо обследоваться, наверно, пройти курс лечения. Потому что мы теряем игрока на первых минутах. Если не готов — лучше уже не выходить тогда.

— Сегодня Дмитрий Шамич впервые вышел на замену и забил свой дебютный мяч. Как вам его игра?

— Хорошо вышел, усилил, забил. Кроме того, отдал хорошую передачу. Так и надо всегда — выходить и усиливать игру команды.

— А какие мысли о Богдане Порохе, который тоже сегодня дебютировал за «Металлист»?

— Все хорошо. Конечно, есть волнение. Наверно, потому что давно не играл. А так, в принципе, оборона справилась, все отлично.