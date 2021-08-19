Лацио подписал игрока Ромы Педро

Римский «Лацио» объявил о подписании 34-летнего испанского футболиста Педро Родригеса. Предыдущим клубом игрока была «Рома».
Родригес защищал цвета «Ромы» с 2020 года после перехода из лондонского «Челси».
«Лацио» подписал футболиста бесплатно. «Рома» рассталась с игроком, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость.
Ориентировочная стоимость Педро составляет €5 миллионов.
👀 Introducing our new number 9️⃣#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/xVUyxVqZvJ— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 19, 2021
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Источник — ФК Лацио
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