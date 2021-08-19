6 известных бразильских футболистов, которые играют в арабских чемпионатах

Европейский клубный футбол предоставляет болельщикам настолько огромную массу эмоций и возможностей для выбора зрелища на любой вкус, что крайне немногие следят еще за какими-то лигами, кроме привычных. Это не мешает фанатам иметь свое мнение на счет того, какие чемпионаты и чем примечательны. Например, про арабские футбольные лиги существует мнение о том, что здесь собирается немало ветеранистых игроков, особенно бразильской национальности, которые не брезгуют перед выходом на пенсию «повалять дурака» на радость местным шейхам, «срубив» попутно нехилую сумму в условных единицах.

На самом деле, в чемпионатах Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, которые являются наиболее богатыми в регионе, выступает немало легионеров из Бразилии, но по-настоящему известных и ярких личностей там единицы. О них, в стремлении расширить свой кругозор, сегодня и поговорим…

РОМАРИНЬО

Возраст: 30 лет

Клуб: Аль-Иттихад (Джидда, Саудовская Аравия)

Об этом нападающем вполне могут помнить украинские болельщики, так как в 2014 году его сватали в донецкий Шахтер. Тогда «горняки» в очередной раз шерстили бразильский рынок, и обратили внимание на выступавшего в составе Коринтианса Ромариньо, который считался одним из наиболее ярких футболистов этой команды. Поговаривают, что Шахтер даже вступал в переговоры с клубом и игроком, однако не добился успеха. Якобы Ромариньо наотрез отказался переезжать в Украину, пожелав продолжить выступления в составе Коринтианса.

Впрочем, через короткий промежуток времени Ромариньо все-таки покинул Бразилию. Его за 7,5 миллионов евро выкупил катарский Аль-Джаиш, где бразилец за три года провел 79 матчей, отличившись 44 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Затем Ромариньо решил на правах свободного агента покинуть катарский клуб, но остался в арабском регионе, подписав контракт с Аль-Джазирой из ОАЭ. Там он провел год, а летом 2018-го за 7 миллионов евро перешел в саудовский Аль-Иттихад, где выступает и поныне. В стане «тигров» Ромариньо сыграл уже 108 матчей, в которых записал на свой счет 49 забитых мячей и 10 ассистов. Действующий контракт форварда с клубом из Саудовской Аравии истекает летом 2022 года, после чего, возможно, он решится вернуться обратно в Бразилию, ведь денег подзаработать ему удалось уже немало.

ГИЛЬЕРМЕ

Возраст: 30 лет

Клуб: Аль-Садд (Доха, Катар)

Аль-Садд – это команда, в которой в свое время завершал играть, а ныне уже тренирует известный испанец Хави, являющийся легендой Барселоны. Никаких проблем с деньгами у этого коллектива нет, что подтверждается недавней информацией о предложении, которое сделал Аль-Садд аргентинцу Месси, когда тот официально покинул Барселону. Лионелю арабы были готовы выплатить 1 миллиард евро за три года по контракту – баснословная сумма, которая с трудом укладывается в голове, а потому и верится в нее отнюдь не сразу. В итоге Месси перешел в ПСЖ, а в составе Аль-Садда ныне находится только один бразилец (40-летнего Родриго Табату, который принял катарское гражданство к таковым можно относить уже разве что формально) - Гильерме дос Сантос Торрес, или просто Гильерме.

30-летний Гильерме выступает на позиции опорного полузащитника. Заявить о себе на родине он сумел в составе Коринтианса, а летом 2014 года за 4,5 миллиона евро переехал в Удинезе. Провел неплохой дебютный сезон в Италии, но затем получил травму паха, от которой восстанавливался несколько месяцев, и вернуть себе место в составе «маленьких зебр» уже не сумел. Летом 2016 года Удинезе отдал Гильерме в аренду Депортиво, который спустя сезон выкупил контракт бразильца за 4,5 миллиона евро. В Галисии хавбек провел два добротных сезона, после чего Депортиво вылетел в Сегунду, а Гильерме за 2,9 миллиона евро перешел в Олимпиакос. За два года в Греции стал чемпионом и обладателем Кубка страны, а 31 августа 2020-го за 6 миллионов евро перешел в Аль-Садд, где выступает и по сей день. В минувшем сезоне провел за команду из Дохи 19 матчей, и помог выиграть чемпионский титул – уже 15-й для Аль-Садда, который является рекордсменом лиги по этому компоненту.

ТАЛИСКА

Возраст: 27 лет

Клуб: Аль-Наср (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Андерсона Талиску в 20-летнем возрасте привезла в Европу Бенфика. Скауты лиссабонского клуба заприметили перспективного атакующего хавбека в Баие, которая за 5 миллионов евро отпустила своего таланта в Португалию. Дебютный сезон за «орлов» был для Талиски весьма успешным. Он провел 32 матча в рамках чемпионата, в которых отличился 9 забитыми мячами, что стало третьим результатом в команде. Сама Бенфика стала чемпионом того сезона, и сумела отстоять титул год спустя.

После этого Бенфика согласилась за 4 миллиона евро отпустить Талиску на правах 2-летней аренды в Бешикташ, где бразилец был одним из лидеров команды и помногу забивал, как для футболиста своего амплуа (27 мячей в чемпионате за два сезона). Когда Андерсон вернулся из Турции, то практически тут же отбыл в Китай, откуда поступило выгодное арендное предложение по нему (5,8 миллиона евро за полгода займа) от Гуанчжоу Эвергранд. В начале 2019-го Талиска за 19 миллионов евро перебрался в клуб из Поднебесной на полноценной основе, а в июле нынешнего года за 8 миллионов евро перешел в Аль-Наср, который воспользовался кризисом, настигшим китайский футбол. Пока бразилец успел провести за новую команду только один матч, причем записал в нем на свой счет гол и результативную передачу. Нет сомнений, что для Аль-Насра эта сделка окажется очень выгодной, ведь Талиска – игрок необычайного таланта, который не затерялся бы и в топ-лигах Европы, но пока предпочитающий зарабатывать хорошие деньги в менее статусных чемпионатах, где он легко и быстро приобретает статус звезды.

ПАУЛИНЬО

Возраст: 28 лет

Клуб: Хаур-Факкан (Хаур-Факкан, ОАЭ)

Пауло Виктор де Менезес Мело, или просто Паулиньо, не является очень известным бразильским футболистом в мире, однако его должны хорошо помнить поклонники украинской Премьер-лиги. С января 2016-го по январь 2018-го этот полузащитник был на контракте в Заре. Луганчане сперва смогли воспользоваться тем, что Паулиньо не смог согласовать условия нового контракта с Коринтиансом, забрав себе футболиста на правах свободного агента, однако затем таким же образом и потеряли игрока, хотя рассчитывали что-то выручить от его продажи. За Зарю Паулиньо провел 48 матчей (4 гола, 5 ассистов), поиграв, среди прочего, в Лиге Европы. Затем между клубом и игроком произошел конфликт, а тогдашний генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов и главный тренер команды Юрий Вернидуб весьма нелицеприятно высказывались в прессе о футболисте, который, по мнению представителей Зари, некрасиво поступил с клубом.

Расставался с Зарей не лучшим образом Паулиньо только для того, чтобы подписать максимально выгодный для себя личный контракт с Левски. В Болгарии, собственно, бразилец и провел последние два с половиной года, причем демонстрировал великолепные показатели результативности (23 мяча и 15 ассистов в 99 матчах), как для вингера. Поговаривали даже, что в услугах Паулиньо было заинтересовано Динамо, но до трансфера в киевскую команду дело так и не дошло. В начале нынешнего года хавбек за 300 тысяч евро был продан болгарами в Хаур-Факкан из ОАЭ – клуб, не хватающий звезд с неба, но выступающий в элитарном дивизионе чемпионата страны.

БЕРНАРД

Возраст: 28 лет

Клуб: Шарджа (Шарджа, ОАЭ)

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский вингер Бернард является прекрасно известным игроком для поклонников украинской Премьер-лиги. Он и поныне остается самым дорогостоящим приобретением в истории донецкого Шахтера. Летом 2013-го «горняки» выплатили Атлетико Минейро 25 миллионов евро за щупленького игрока, имеющего хорошую скорость и технику. Однако Мирча Луческу не жаловал Бернарда в Шахтере, и быстро расцвести в украинском клубе бразилец, подобно многим соотечественникам, не сумел. Дела Бернарда в Украине наладились лишь с приходом в Шахтер Паулу Фонсеки, при котором вингер получил статус игрока основы. Впрочем, это не помешало Бернарду летом 2018 года, когда у него истек договор с «горняками», покинуть Украину свободным агентом. Несколько месяцев после этого вингер подыскивал для себя максимально интересный вариант, но остановился на Эвертоне, где провел последние три сезона, но лишь в первом из них был действительно важен для команды.

22 июля нынешнего года Эвертон согласился продать ненужного для «ирисок» бразильца в Шарджу из ОАЭ всего за 1 миллион евро. Поговаривают, что за два года по контракту в Эмиратах Бернард получит 12 миллионов евро – фантастические деньги, которые бы этому игроку не предложили нигде, кроме как в странах Персидского залива. Собственно, это и стало главной причиной, почему 28-летний хавбек подался в Шарджу, а не в какой-то более известный и амбициозный клуб.

ПАУЛИНЬО

Возраст: 33 года

Клуб: Аль-Ахли (Джидда, Саудовская Аравия)



Getty Images/Global Images Ukraine

Еще один Паулиньо в нашем списке, но на этот раз речь о футболисте, которого под этим коротким прозвищем знает весь мир. Это именно тот Паулиньо, который летом 2013 года за 20 миллионов евро перешел из Коринтианса в Тоттенхэм, спустя два года уехал в Китай, а еще через два года, летом 2017-го, за 40 миллионов евро перешел в Барселону. Этот центральный полузащитник отличается необычайной цепкостью и пониманием футбола, за что его ценили во всех командах, а в Китае так и вовсе практически боготворили.

Неудивительно, что уже летом 2018-го Гуанчжоу Эвергранд вернул Паулиньо – сперва на правах аренды, а затем за 42 миллиона евро выкупил его контракт у Барселоны обратно. В Поднебесной бразилец стал 4-кратным чемпионом страны, а также один раз выиграл Лигу чемпионов АФК. Паулиньо имел невероятную зарплату в 14 миллионов евро в год в рядах Гуанчжоу Эвергранд, но когда китайский футбол постиг кризис, вынужден был подыскивать себе другие «хлебные места». Именно так в карьере Паулиньо в июле нынешнего года появился Аль-Ахли из Джидды, с которым когда-то работал украинец Сергей Ребров. О том, сколько бразилец будет получать в Саудовской Аравии пока неизвестно, но тот факт, что в свои 33 года Паулиньо получил контракт на три сезона – это уже большая удача для экс-хавбека сборной Бразилии (56 матчей, 13 голов), который чисто с экономической точки зрения, как кажется, сумел выжать максимум и даже больше из своих возможностей в карьере.

Текст: meta.ua/sport