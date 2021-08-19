Ворскла — Металлист 1925. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги Украины «Ворскла» - «Металлист 1925».

«Ворскла» сезон в УПЛ начала с ничьих с «Днепром-1» (2:2) и «Вересом» (1:1), а также с побед в поединках с «Рухом» (2:0) и «Львовом» (4:1). Полтавчане, набрав 8 баллов, расположились на четвертой позиции.

«Металлист 1925» в новом сезоне выиграл у «Руха» (2:1) и «Черноморца» (3:2), но уступил «Колосу» (0:1) и «Шахтеру» (0:2). Харьковчане идут на седьмом месте с 6 очками в активе.

Интересный будет матч. «Ворскла» еще не проигрывала в чемпионате Украины. «Металлисту 1925» предстоит играть с полтавчанами после поединка с «Шахтером». Но, я думаю, что «Ворскла» все-таки дома не проиграет «Металлисту 1925». Поэтому поставлю на то, что «Ворскла» не проиграет дома харьковской команде», - сказал Козьбан.

Матч «Ворскла» - «Металлист 1925» состоится 20-го августа. Начало встречи в 19:30.