Александр ГРИЦАЙ: «Для Зари матч в Вене будет непростым»

Бывший игрок и тренер «Зари» Александр Грицай поделился мнением о предстоящем матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы луганчан с «Рапидом».

«Для «Зари» матч в Вене будет непростым, ведь на этой стадии еврокубового розыгрыша слабых соперников не бывает. Австрийский футбол сейчас на подъеме, и «Рапид» наверняка захочет добиться положительного результата на своем поле. Но, как бы там ни было, а я ожидаю от «Зари» уверенной игры и победного исхода. Предвижу напряженный матч, в котором луганская команда будет играть в свой футбол.

Мне импонирует игра «Зари», которая всегда нацелена на атаку. Уверен, что луганчане никоим образом не намерены отсиживаться в обороне, а будут постоянно искать шансы у чужих ворот», — считает Грицай.

Поединок квалификационного раунда Лиги Европы «Рапид» — «Заря» состоится 19 августа в 22:00.