Львов – Ингулец. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Прогноз специалиста на поединок 5-го тура УПЛ

  • 19.08.2021 16:06
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Львов – Ингулец. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© footboom.com

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги Украины «Львов» – «Ингулец».

«В новом сезоне «Львов» дважды сыграл вничью 1:1 с «Мариуполем» и «Александрией», а также два раза уступил с разницей в три гола - «Шахтеру» (0:3) и «Ворскле» (1:4). Львовяне идут на 14-м месте с двумя очками.

«Ингулец» после поражений от «Шахтера» (1:2), «Зари» (1:5) и «Десны» (0:2) взял первое очко в сезоне, сыграв вничью с «Динамо» (1:1).

Дважды встречались между собой эти соперники. Состоялись эти матчи в рамках Премьер-лиги Украины прошлого сезона. Тогда во Львове была зафиксирована ничья 1:1, а на своем поле победила команда из Петрово (1:0).

Сложно что-то предсказать. Все что хочешь может быть в этом поединке. Поставлю на ничью», - сказал Нагорняк.

Матч «Львов» – «Ингулец» состоится 23-го августа. Начало встречи в 19:30.

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Сергей Нагорняк, Sport.ua

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