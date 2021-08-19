Львов – Ингулец. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги Украины «Львов» – «Ингулец».

«В новом сезоне «Львов» дважды сыграл вничью 1:1 с «Мариуполем» и «Александрией», а также два раза уступил с разницей в три гола - «Шахтеру» (0:3) и «Ворскле» (1:4). Львовяне идут на 14-м месте с двумя очками.

«Ингулец» после поражений от «Шахтера» (1:2), «Зари» (1:5) и «Десны» (0:2) взял первое очко в сезоне, сыграв вничью с «Динамо» (1:1).

Дважды встречались между собой эти соперники. Состоялись эти матчи в рамках Премьер-лиги Украины прошлого сезона. Тогда во Львове была зафиксирована ничья 1:1, а на своем поле победила команда из Петрово (1:0).

Сложно что-то предсказать. Все что хочешь может быть в этом поединке. Поставлю на ничью», - сказал Нагорняк.

Матч «Львов» – «Ингулец» состоится 23-го августа. Начало встречи в 19:30.