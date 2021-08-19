Динамо – Десна. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Прогноз специалиста на поединок 5-го тура УПЛ

  • 19.08.2021 15:53
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Динамо – Десна. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© ФК Динамо

«Динамо» выиграло первые три встречи сезона. Киевляне обыграли «Верес» (4:0), «Зарю» (2:1) и «Минай» (2:0). Но затем после поражения в спарринге от «Интера» (0:3) киевляне в рамках чемпионата Украины сыграли вничью с «Ингульцом» (1:1).

«Десна» выиграла первые четыре тура УПЛ. Черниговцы оказались сильнее «Черноморца» (3:0), «Мариуполя» (2:1), «Ингульца» (2:0) и «Днепра-1» (2:1). С 12 баллами «Десна» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги Украины.

«Десна» потеряла многих ключевых футболистов и все же команда выглядит хорошо. Но, мне кажется, все будет зависеть от того, будет ли Луческу присутствовать на матче. Думаю, если Луческу будет присутствовать на тренерской скамье, то «Динамо» - явный фаворит, и оно выиграет встречу с черниговцами. Почему? Мы видели товарищеский матч «Динамо» без Луческу против «Интера». Не удалась игра против «нерадзурри» - это мягко сказано. Также киевляне без румынского специалиста потеряли очки в поединке с «Ингульцом». А Луческу – это авторитет неприкасаемый. Я думаю, что все-таки «Динамо» после этого спарринга с «Интером», а также ничьи с «Ингульцом», соберется и, конечно, победит «Десну», - сказал Нагорняк.

Матч «Динамо» – «Десна» состоится 22-го августа. Начало встречи в 21:30.

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Сергей Нагорняк, Sport.ua

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