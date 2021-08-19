ФОТО. Мариуполь готовится к матчу с Зарей

В воскресенье, 22 августа, в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги на поле стадиона имени Бойко ФК «Мариуполь» примет луганскую «Зарю». Азовцы продолжают подготовку к встрече на полях своей учебно-тренировочной базы.
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Источник — ФК Мариуполь
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