Колос – Александрия. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 19.08.2021 15:00
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Колос – Александрия. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© koloskovalivka.com

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги Украины «Колос» – «Александрия».

«Колос» в новом сезоне УПЛ не проигрывал. Ковалевцы сыграли вничью с «Вересом» (0:0) и «Рухом» (1:1), а также победили «Металлист 1925» (1:0). Кроме того, в рамках квалификации Лиги конференций «Колос» дважды сыграл вничью 0:0 с карагандинским «Шахтером», которому уступил в серии пенальти. Как видим, «Колос» в трех из пяти поединков сыграл вничью 0:0, а всего в пяти встречах с участием ковалевцев было забито три мяча.

«Колос» с пятью очками идет восьмым в УПЛ. «Александрия» в новом сезоне победила «Зарю» (1:0) и «Шахтер» (2:1), а также уступила «Минаю» (0:1) и сыграла вничью со «Львовом» (1:1). Александрийцы с 7 баллами расположились на шестой позиции.

«Колос» неуверенно играет. Понятно, ковалевцам и психологически очень тяжело после вылета из Лиги конференций от карагандинского «Шахтера». Но они молодцы, что вдесятером в матче с «Рухом» отыгрались и тот поединок завершился вничью 1:1. А по «Александрии» могу сказать – самое главное, что у команды есть очки. И все очки александрийцы набирают на выезде.

Пятый матч кряду «Александрия» будет играть на выезде. Они молодцы. У александрийцев симпатичная команда. Хоть некоторые лидеры и ушли, команда неплохо выглядит. Но почему-то, мне кажется, что «Колос» выиграет, хотя, думаю, что спокойно может быть ничейка», - сказал Нагорняк.

Матч «Колос» – «Александрия» состоится 22-го августа. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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