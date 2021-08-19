Карпаты - Волынь и другие пары 3-го раунда Кубка Украины

Состоялась жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины. В жеребьевке принимали участие 22 команды, которые преодолели прошлый раунд.
Клубы УПЛ пока не участвуют в турнире.
Базовая дата матчей - 31 августа.
Группа A
Эпицентр - Нива Тернополь
Буковина - Прикарпатье
Карпаты Львов - Волынь
Группа B
ЛНЗ - Олимпик
Оболонь - Полесье
Чернигов - Альянс
Группа C
Никополь - Таврия
Балканы - ВПК-Агро
Скорук - Металлист
Николаев - Волчанск
Металлург З - Горняк-Спорт
УАФ. Ольга Харлан и Алексей Михайличенко
Источник — Sport.ua
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