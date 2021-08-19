Карпаты - Волынь и другие пары 3-го раунда Кубка Украины

Состоялась жеребьевка очередного раунда Кубка Украины

  • 19.08.2021 16:39
  • 2985 просмотров
  • 2 комментария
Карпаты - Волынь и другие пары 3-го раунда Кубка Украины
© uaf.ua. Ольга Харлан и Алексей Михайличенко

Состоялась жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины. В жеребьевке принимали участие 22 команды, которые преодолели прошлый раунд.

Клубы УПЛ пока не участвуют в турнире.

Базовая дата матчей - 31 августа.

Группа A

Эпицентр - Нива Тернополь

Буковина - Прикарпатье

Карпаты Львов - Волынь

Группа B

ЛНЗ - Олимпик

Оболонь - Полесье

Чернигов - Альянс

Группа C

Никополь - Таврия

Балканы - ВПК-Агро

Скорук - Металлист

Николаев - Волчанск

Металлург З - Горняк-Спорт

УАФ. Ольга Харлан и Алексей Михайличенко

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Судак
    online
    Олег Судак, 19.08.2021 17:04
    +1
    Карпати-Волинь просто вогонь!!! Класика.Ностальгія!
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    newkyiv
    newkyiv, 19.08.2021 16:48
    +2
    Без Агробизнеса уже не интересно. Теперь нехай Буковина за них будет.)
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