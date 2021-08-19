Мариуполь — Заря. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги Украины «Мариуполь» – «Заря».

«В новом сезоне УПЛ «Мариуполь» сыграл вничью со «Львовом» (1:1), а затем уступил «Десне» (1:2), «Днепру-1» (1:2) и «Черноморцу» (2:3). К слову, во всех поединках приазовская команда забивала. «Заря» в новом сезоне уступила «Александрии» (0:1) и «Динамо» (1:2), обыграла «Ингулец» (5:1) и сыграла вничью 1:1 с «Минаем».

В турнирной таблице УПЛ «Мариуполь» с одним очком идет 15-м, а «Заря» расположилась на девятой позиции с 4 баллами.

31 раз играли между собой соперники (12 побед «Зари», 10 побед «Мариуполя» и 9 ничьих).

«Мариуполь» набрал всего одно очко в четырех турах. «Заря» параллельно играет матчи Лиги Европы. Конечно, в этом поединке луганчане будут фаворитами. «Заря» должна выиграть. Если она ставит перед собой задачу бороться за медали, другого варианта нету», - сказал Нагорняк.

Матч «Мариуполь» – «Заря» состоится 22-го августа. Начало встречи в 17:00.