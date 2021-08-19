Мариуполь — Заря. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Специалист поделился ожиданиями от матча 5-го тура УПЛ

  • 19.08.2021 15:34
  • 334 просмотра
  • 0 комментариев
Мариуполь — Заря. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© ФК Заря Луганск

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги Украины «Мариуполь» – «Заря».

«В новом сезоне УПЛ «Мариуполь» сыграл вничью со «Львовом» (1:1), а затем уступил «Десне» (1:2), «Днепру-1» (1:2) и «Черноморцу» (2:3). К слову, во всех поединках приазовская команда забивала. «Заря» в новом сезоне уступила «Александрии» (0:1) и «Динамо» (1:2), обыграла «Ингулец» (5:1) и сыграла вничью 1:1 с «Минаем».

В турнирной таблице УПЛ «Мариуполь» с одним очком идет 15-м, а «Заря» расположилась на девятой позиции с 4 баллами.

31 раз играли между собой соперники (12 побед «Зари», 10 побед «Мариуполя» и 9 ничьих).

«Мариуполь» набрал всего одно очко в четырех турах. «Заря» параллельно играет матчи Лиги Европы. Конечно, в этом поединке луганчане будут фаворитами. «Заря» должна выиграть. Если она ставит перед собой задачу бороться за медали, другого варианта нету», - сказал Нагорняк.

Матч «Мариуполь» – «Заря» состоится 22-го августа. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности