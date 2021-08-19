ВИДЕО. Селезнев готовится забивать за Минай

36-летний украинский форвард «Миная» Евгений Селезнев продолжает активно тренироваться, готовясь к матчам своей команды.
«Результат добивается только терпением и большим трудом!», — прокомментировал Селезнев видео своих тренировок.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Минай» 3 матча в УПЛ.
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Источник — Instagram
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