ВИДЕО. Селезнев готовится забивать за Минай

Украинский форвард активно тренируется

  • 19.08.2021 15:09
  • 623 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Селезнев готовится забивать за Минай
© ФК Минай. Евгений Селезнев

36-летний украинский форвард «Миная» Евгений Селезнев продолжает активно тренироваться, готовясь к матчам своей команды.

«Результат добивается только терпением и большим трудом!», — прокомментировал Селезнев видео своих тренировок.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Минай» 3 матча в УПЛ.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
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    olex.mykhailov
    olex.mykhailov, 19.08.2021 15:28
    -1
    Готується приєднатися до Мілі та Алі
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    terhoha
    terhoha, 19.08.2021 15:25
    -1
    Алкаш - він і в Минаї - алкаш.
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