Николай ШАПАРЕНКО: «Ингулец поставил автобус и забил нелепый гол»

Хавбек оценил неудачный матч в чемпионате Украины

  • 19.08.2021 14:28
  • 1955 просмотров
  • 20 комментариев
Николай ШАПАРЕНКО: «Ингулец поставил автобус и забил нелепый гол»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Ингульца».

- Неплохо играли, но соперник весь матч стоял сзади, оборонялся. Это была их цель – просто поставить «автобус». Толком они ничего не создали у наших ворот, кроме момента, когда в конце игры Жора выручил, а также нелепого гола. Мяч не шел в ворота, как будто был не наш день.

- На стадионе «Динамо» атмосфера отличается от больших стадионов, таких как «Олимпийский»?

- Мне нравится этот стадион. Он атмосферный, душевный. Чувствуется, что ты играешь дома, ведь здесь преобладает синий цвет на трибунах. Мне нравится здесь играть.

- Возможно, много сил отобрал матч с «Интером»?

- Конечно, матч в Милане был тяжелым, но мы не должны искать отговорки, списывать неудачу на матч с сильным соперником или перелет. Мы должны выходить и добывать победу в каждом матче. Просто нам сегодня не повезло.

- Как команда сейчас поддерживает связь с Мирчей Луческу?

- Мистер общается с нами по телефону. Желаем ему здоровья от всей команды, чтобы он поскорее к нам вернулся и приступил к работе на тренировках. Все ждут его.

- Луческу не хватает на тренерской скамье во время матча?

- Да, все ребята его ждут. Желаем ему только здоровья.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Довольный
    online
    Александр Довольный, 19.08.2021 15:03
    +4
    Как можно быть таким брехлом? Сами забили безглуздый гол, а Ингулец забил ахренительную банку.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 19.08.2021 15:03
    +2
    Да автобус никто и не спорит по правді ради дурацкий гол забили Динамо ,а вот Ингулец забил рабочий классный гол.
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 19.08.2021 15:02
    -2
    Колян-обиженка проспись... нелепый гол был в вашу пользу
    Ссылка
    onco-clown
    onco-clown, 19.08.2021 14:59
    +1
    Как мне показалось Динамо с Ингульцом как-то беззубо смотрелись. И дело тут не в том нелепый гол или нет, а в том, что у Динамо игры не было.
    Ссылка
    source02
    online
    source02, 19.08.2021 14:59
    0
    Владимир Ключка, 19.08.2021 14:50
    коля... гол ви пропустили по своїй вені... бущан прохлопав ближній кут.. гол його вина.. да і миколенко послідні місяці слабує.. гол з його місця захисту.. а вообще вірно пише попередній коментатор-ви забили нелєпий гол.. а вам все по грі...
    по вене пустили гол
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    victorpolo
    victorpolo, 19.08.2021 14:58
    0
    В ЛЧ автобусов не будет! Вот там уже Шапаренко покажет, как нужно играть!
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    alekos59
    alekos59, 19.08.2021 14:58
    +1
    Микола дивився другий футбол мабуть.
    Ссылка
    DidOk
    DidOk, 19.08.2021 14:53
    +1
    Миколо, шо ти мелеш ? ...
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 19.08.2021 14:53
    +1
    А ещё добавлю, простую старую поговорку.
    - Кот из дома - мыши в пляс!
    Это про нынешнюю ситуацию в команде, без Мирчи.
    Начиная выходками Родригеса, и заканчивая общим настроем в команде, и как итог негативным результатом.
    Ссылка
    Коваленко(Ингулец)
    Коваленко(Ингулец), 19.08.2021 14:52
    +4
    Гол Коваленко очень классный ,ну и жорка гав пустил,а Петраков на это все смотрел
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 19.08.2021 14:50
    +1
    Александр Купцов, 19.08.2021 14:46
    Ты думаешь, что нет Луческу и помощники сами определяют составы?))) Не будь маленьким ребенком ) Состав и все замены шли по указанию Мирчи...
    А вот, типа, слова - нельзя искать оправданий..а это не оправдание: команда соперника поставила автобус, они ничего не создали, забили нелепый гол, просто не повезло...Это все отговорки..Основная причина - не настроились!
    Ты сам противоречишь своим словам!
    А настраивает команду кто?
    Не главный тренер ли?
    Если бы всё сводилось к указаниям главного тренера по телефону, всё было бы слишком просто.
    Есть тренировочный процесс, тактическая установка на игру и главное - тот настрой в команде, который исходит от главного тренера.
    Всего этого сейчас очень не хватает команде без Мирчи.
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
    Владимир Ключка, 19.08.2021 14:50
    +3
    коля... гол ви пропустили по своїй вені... бущан прохлопав ближній кут.. гол його вина.. да і миколенко послідні місяці слабує.. гол з його місця захисту.. а вообще вірно пише попередній коментатор-ви забили нелєпий гол.. а вам все по грі...
    Ссылка
    Сергей Лесив
    online
    Сергей Лесив, 19.08.2021 14:49
    +2
    Інгулець мав більше моментів біля воріт Динамо для того, аби перемогти, просто їм не пощастило. гол в ворота Динамо був логічний, при абсолютному пофігізмі захисту. якраз гол Динамо в ворота Інгульца - то є нещасний випадок
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 19.08.2021 14:47
    +2
    Как болельщик ДК совершенно не соглашусь!
    Как раз мы забили гол, который залетел случайно.
    А Ингулец забил очень красивый гол.
    Естественно, что ДК весь матч атаковали ворота Ингульца. Но выигрывает та команда, которая больше забивает, а не атакует.
    Ссылка
    Александр Купцов
    Александр Купцов, 19.08.2021 14:46
    +1
    BaZia, 19.08.2021 14:37
    Безглуздим як раз таки виглядає автогол Інгульця, а забили вони відмінно.
    Питання де форварди? Кулач, Рамірес, Шкурін той же Супряга?
    Луческу необхідно повертатись бо ппц
    Ты думаешь, что нет Луческу и помощники сами определяют составы?))) Не будь маленьким ребенком ) Состав и все замены шли по указанию Мирчи...
    А вот, типа, слова - нельзя искать оправданий..а это не оправдание: команда соперника поставила автобус, они ничего не создали, забили нелепый гол, просто не повезло...Это все отговорки..Основная причина - не настроились!
    Ссылка
    icebeer
    online
    icebeer, 19.08.2021 14:45
    +5
    От тупой же. Нелепый гол я видел только в ворота Ингульца.
    Ссылка
    BaZia
    BaZia, 19.08.2021 14:37
    +9
    Безглуздим як раз таки виглядає автогол Інгульця, а забили вони відмінно.
    Питання де форварди? Кулач, Рамірес, Шкурін той же Супряга?
    Луческу необхідно повертатись бо ппц
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 19.08.2021 14:36
    +7
    Шо ты лепишь волохатий,а вас тогда какой гол умник?
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    newkyiv
    newkyiv, 19.08.2021 14:33
    +7
    Коля не мог такого сказать.!
    Нелепым был автогол Ингульца.
    А гол с стиле Ибрагимовича на совести Жорика.
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    fedd1979
    fedd1979, 19.08.2021 14:31
    +10
    Ні-ні, безглуздою була якрах ваша гра. А ви ще подякуйте Бущану, що не пропустив на останній хвилині
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