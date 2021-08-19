Николай ШАПАРЕНКО: «Ингулец поставил автобус и забил нелепый гол»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Ингульца».
- Неплохо играли, но соперник весь матч стоял сзади, оборонялся. Это была их цель – просто поставить «автобус». Толком они ничего не создали у наших ворот, кроме момента, когда в конце игры Жора выручил, а также нелепого гола. Мяч не шел в ворота, как будто был не наш день.
- На стадионе «Динамо» атмосфера отличается от больших стадионов, таких как «Олимпийский»?
- Мне нравится этот стадион. Он атмосферный, душевный. Чувствуется, что ты играешь дома, ведь здесь преобладает синий цвет на трибунах. Мне нравится здесь играть.
- Возможно, много сил отобрал матч с «Интером»?
- Конечно, матч в Милане был тяжелым, но мы не должны искать отговорки, списывать неудачу на матч с сильным соперником или перелет. Мы должны выходить и добывать победу в каждом матче. Просто нам сегодня не повезло.
- Как команда сейчас поддерживает связь с Мирчей Луческу?
- Мистер общается с нами по телефону. Желаем ему здоровья от всей команды, чтобы он поскорее к нам вернулся и приступил к работе на тренировках. Все ждут его.
- Луческу не хватает на тренерской скамье во время матча?
- Да, все ребята его ждут. Желаем ему только здоровья.
Источник — ФК Динамо Киев
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- Кот из дома - мыши в пляс!
Это про нынешнюю ситуацию в команде, без Мирчи.
Начиная выходками Родригеса, и заканчивая общим настроем в команде, и как итог негативным результатом.
А вот, типа, слова - нельзя искать оправданий..а это не оправдание: команда соперника поставила автобус, они ничего не создали, забили нелепый гол, просто не повезло...Это все отговорки..Основная причина - не настроились!
А настраивает команду кто?
Не главный тренер ли?
Если бы всё сводилось к указаниям главного тренера по телефону, всё было бы слишком просто.
Есть тренировочный процесс, тактическая установка на игру и главное - тот настрой в команде, который исходит от главного тренера.
Всего этого сейчас очень не хватает команде без Мирчи.
Как раз мы забили гол, который залетел случайно.
А Ингулец забил очень красивый гол.
Естественно, что ДК весь матч атаковали ворота Ингульца. Но выигрывает та команда, которая больше забивает, а не атакует.
Питання де форварди? Кулач, Рамірес, Шкурін той же Супряга?
Луческу необхідно повертатись бо ппц
А вот, типа, слова - нельзя искать оправданий..а это не оправдание: команда соперника поставила автобус, они ничего не создали, забили нелепый гол, просто не повезло...Это все отговорки..Основная причина - не настроились!
Питання де форварди? Кулач, Рамірес, Шкурін той же Супряга?
Луческу необхідно повертатись бо ппц
Нелепым был автогол Ингульца.
А гол с стиле Ибрагимовича на совести Жорика.
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