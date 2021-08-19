Николай ШАПАРЕНКО: «Ингулец поставил автобус и забил нелепый гол»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Ингульца».

- Неплохо играли, но соперник весь матч стоял сзади, оборонялся. Это была их цель – просто поставить «автобус». Толком они ничего не создали у наших ворот, кроме момента, когда в конце игры Жора выручил, а также нелепого гола. Мяч не шел в ворота, как будто был не наш день.

- На стадионе «Динамо» атмосфера отличается от больших стадионов, таких как «Олимпийский»?

- Мне нравится этот стадион. Он атмосферный, душевный. Чувствуется, что ты играешь дома, ведь здесь преобладает синий цвет на трибунах. Мне нравится здесь играть.

- Возможно, много сил отобрал матч с «Интером»?

- Конечно, матч в Милане был тяжелым, но мы не должны искать отговорки, списывать неудачу на матч с сильным соперником или перелет. Мы должны выходить и добывать победу в каждом матче. Просто нам сегодня не повезло.

- Как команда сейчас поддерживает связь с Мирчей Луческу?

- Мистер общается с нами по телефону. Желаем ему здоровья от всей команды, чтобы он поскорее к нам вернулся и приступил к работе на тренировках. Все ждут его.

- Луческу не хватает на тренерской скамье во время матча?

- Да, все ребята его ждут. Желаем ему только здоровья.