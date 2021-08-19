Президент Ингульца: «А говорили, что мы приехали сливать матч Суркисам»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал ничью 1:1 в матче против «Динамо» в 4-м туре УПЛ.
«Безумные эмоции, что мы взяли один пункт. Спасибо Боженьке, что нам повезло. Футболисты просто молодцы, ничего не дали создать «Динамо». И если бы еще в конце забили, то это было бы супер. Уже сыграли с «Шахтером», «Десной», «Зарей» и «Динамо» в сезоне».
«Скептики там говорили, что у Лавриненко после четырех туров закончится «пожизненный контракт». Не дождетесь. А с «Динамо» сами себе забили».
«Все говорили, что мы приехали сюда сливать матч, договорились с Суркисами. Но мы играем только в честный футбол», - сказал Поворознюк.
Источник — ПроФутбол
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