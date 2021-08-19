Президент Ингульца: «А говорили, что мы приехали сливать матч Суркисам»

Александр Поворознюк - о неожиданной ничьей с чемпионом

  • 19.08.2021 14:11
  • 1779 просмотров
  • 4 комментария
Президент Ингульца: «А говорили, что мы приехали сливать матч Суркисам»
© facebook.com/FCInhulets

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал ничью 1:1 в матче против «Динамо» в 4-м туре УПЛ.

«Безумные эмоции, что мы взяли один пункт. Спасибо Боженьке, что нам повезло. Футболисты просто молодцы, ничего не дали создать «Динамо». И если бы еще в конце забили, то это было бы супер. Уже сыграли с «Шахтером», «Десной», «Зарей» и «Динамо» в сезоне».

«Скептики там говорили, что у Лавриненко после четырех туров закончится «пожизненный контракт». Не дождетесь. А с «Динамо» сами себе забили».

«Все говорили, что мы приехали сюда сливать матч, договорились с Суркисами. Но мы играем только в честный футбол», - сказал Поворознюк.

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Источник — ПроФутбол

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 19.08.2021 15:05
    +3
    А в следующем туре будет влёт в пару голов?Всё как всегда против лидеров все средняки или низ лупашаться а в седующиъ турах летят.
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    Орлов Михаил
    online
    Орлов Михаил, 19.08.2021 15:00
    -1
    Колхоз усех наипал! Красавчеги!
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    kum_Poltava_
    online
    kum_Poltava_, 19.08.2021 14:40
    -1
    Хто всі? Тільки крототролі.
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    Александр Купцов
    Александр Купцов, 19.08.2021 14:21
    +3
    Так для этого и говорили, чтобы Динамо расслабилось
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