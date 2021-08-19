ВИДЕО. Фан-поезд с символикой Металлиста вышел на линию в харьковском метро

В четверг пассажиры Харьковского метрополитена впервые увидели на самой длинной Холодногорско-Заводской линии фан-поезд футбольного клуба «Металлист».
Первый фан-поезд в цветах «Металлиста», символизирующий возрождение и новое восхождение любимого городского футбольного клуба, отправился на линию в 6:24 утра из электродепо Харьковского метрополитена «Московское». Следом за ним такие же нарядные электропоезда появятся и на двух других линиях – Алексеевской и Салтовской.
Ближайший матч «желто-синие» проведут дома. В воскресенье, 22 августа, в рамках 5-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» сыграет с «Оболонью». Начало в 18:45.
Источник — ФК Металлист
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Сейчас Металлист в плане медиа-активности и культуры уже намного лучше того, что было в 11 году.
А твои воры лишь паразитируют на теме Металлиста.
Причём этот вариант металлиста от бандюги не имеет ничего общего с настоящим Металлистом.
Сейчас Металлист в плане медиа-активности и культуры уже намного лучше того, что было в 11 году.
Причём этот вариант металлиста от бандюги не имеет ничего общего с настоящим Металлистом.
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