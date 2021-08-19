ВИДЕО. Фан-поезд с символикой Металлиста вышел на линию в харьковском метро

Скоро таких электропоездов в Харькове станет больше

  • 19.08.2021 12:44
  • 1982 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Фан-поезд с символикой Металлиста вышел на линию в харьковском метро
© ФК Металлист

В четверг пассажиры Харьковского метрополитена впервые увидели на самой длинной Холодногорско-Заводской линии фан-поезд футбольного клуба «Металлист».
 
Первый фан-поезд в цветах «Металлиста», символизирующий возрождение и новое восхождение любимого городского футбольного клуба, отправился на линию в 6:24 утра из электродепо Харьковского метрополитена «Московское». Следом за ним такие же нарядные электропоезда появятся и на двух других линиях – Алексеевской и Салтовской.
 
Ближайший матч «желто-синие» проведут дома. В воскресенье, 22 августа, в рамках 5-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» сыграет с «Оболонью». Начало в 18:45.

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Источник — ФК Металлист

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    icebeer
    online
    icebeer, 19.08.2021 14:13
    0
    Holodos, 19.08.2021 14:04
    Что ты несёшь? Кто и сделал из болельщиков идиотов, так это 1925-ые, которые построили свой клуб на имени, инфраструктуре и игроках Металлиста, хотя всячески отрицают причастность к Металлисту.
    Сейчас Металлист в плане медиа-активности и культуры уже намного лучше того, что было в 11 году.
    Это ты чушь несешь. МХ1925 своими силами,а не ворованными деньгами построили клуб и подняли хоть какой-то футбол в Харькове.
    А твои воры лишь паразитируют на теме Металлиста.
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    Holodos
    online
    Holodos, 19.08.2021 14:04 (изменен)
    0
    icebeer, 19.08.2021 13:43
    Позорище. Мне,как харьковчанину,противно смотреть,,как вор-Терехов и бандюга-Ярославский сделали из болельщиков идиотов.
    Причём этот вариант металлиста от бандюги не имеет ничего общего с настоящим Металлистом.
    Что ты несёшь? Кто и сделал из болельщиков идиотов, так это 1925-ые, которые построили свой клуб на имени, инфраструктуре и игроках Металлиста, хотя всячески отрицают причастность к Металлисту.
    Сейчас Металлист в плане медиа-активности и культуры уже намного лучше того, что было в 11 году.
    Ссылка
    icebeer
    online
    icebeer, 19.08.2021 13:43
    -1
    Позорище. Мне,как харьковчанину,противно смотреть,,как вор-Терехов и бандюга-Ярославский сделали из болельщиков идиотов.
    Причём этот вариант металлиста от бандюги не имеет ничего общего с настоящим Металлистом.
    Ссылка
    nivava
    nivava, 19.08.2021 13:39 (изменен)
    +1
    Прикольно, и на выезд команда *Металлист* тоже будет на нём ездить?...
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