ВИДЕО. Фан-поезд с символикой Металлиста вышел на линию в харьковском метро

В четверг пассажиры Харьковского метрополитена впервые увидели на самой длинной Холодногорско-Заводской линии фан-поезд футбольного клуба «Металлист».



Первый фан-поезд в цветах «Металлиста», символизирующий возрождение и новое восхождение любимого городского футбольного клуба, отправился на линию в 6:24 утра из электродепо Харьковского метрополитена «Московское». Следом за ним такие же нарядные электропоезда появятся и на двух других линиях – Алексеевской и Салтовской.



Ближайший матч «желто-синие» проведут дома. В воскресенье, 22 августа, в рамках 5-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» сыграет с «Оболонью». Начало в 18:45.