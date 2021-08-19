ФОТО. У всех одинаковая? Шахтер, Ман Сити и другие получили похожую форму

Производитель подготовил комплекты по одному образцу

  • 19.08.2021 12:05
  • 2364 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. У всех одинаковая? Шахтер, Ман Сити и другие получили похожую форму
© shakhtar.com

18 сентября «Шахтер» показал новый третий комплект формы, особенностью которого является отсутствие на привычном месте эмблемы клуба.

Эмблему спрятали под воротник, а впереди красуется название клуба «Шахтер». Несмотря на то, что Puma пишет об эксклюзивном представлении формы, подобные комплекты появились у многих клубов с минимальными различиями.

В среду, по сути, такой же комплект формы показал «Манчестер Сити»:

И «Марсель»:

Подобная форма появилась у «Милана», «Валенсии», «Боруссии» Дортмунд, «Фенербахче» и других. Сообщается, что фаны многих клубов в соцсетях не слишком довольны таким однообразием.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 19.08.2021 12:38
    0
    Ну хорошо что не одни мы пострадали). Хотя если серьезно, то третий комплект....кто его будет по настоящему то использовать? Никто .так , нужен просто для галочки.
    Лучше бы сделали второй ,черный комплект Шахтера основным. Гораздо лучше смотрится чем первый.
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    Maks23
    Maks23, 19.08.2021 12:08
    +6
    Особо в пуме не замаращивались...
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