ФОТО. У всех одинаковая? Шахтер, Ман Сити и другие получили похожую форму

18 сентября «Шахтер» показал новый третий комплект формы, особенностью которого является отсутствие на привычном месте эмблемы клуба.
Эмблему спрятали под воротник, а впереди красуется название клуба «Шахтер». Несмотря на то, что Puma пишет об эксклюзивном представлении формы, подобные комплекты появились у многих клубов с минимальными различиями.
В среду, по сути, такой же комплект формы показал «Манчестер Сити»:
И «Марсель»:
Подобная форма появилась у «Милана», «Валенсии», «Боруссии» Дортмунд, «Фенербахче» и других. Сообщается, что фаны многих клубов в соцсетях не слишком довольны таким однообразием.
Источник — Sport.ua
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Лучше бы сделали второй ,черный комплект Шахтера основным. Гораздо лучше смотрится чем первый.
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