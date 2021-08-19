ФОТО. У всех одинаковая? Шахтер, Ман Сити и другие получили похожую форму

18 сентября «Шахтер» показал новый третий комплект формы, особенностью которого является отсутствие на привычном месте эмблемы клуба.

Эмблему спрятали под воротник, а впереди красуется название клуба «Шахтер». Несмотря на то, что Puma пишет об эксклюзивном представлении формы, подобные комплекты появились у многих клубов с минимальными различиями.

В среду, по сути, такой же комплект формы показал «Манчестер Сити»:

И «Марсель»:

Подобная форма появилась у «Милана», «Валенсии», «Боруссии» Дортмунд, «Фенербахче» и других. Сообщается, что фаны многих клубов в соцсетях не слишком довольны таким однообразием.