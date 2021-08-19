ФЕРНАНДИНЬО – о ПСЖ: «Все ждут, что эта команда станет суперчемпионом»

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», рассказал, что думает о составе французского ПСЖ, ряды которого не так давно пополнили Лионель Месси и Серхио Рамос.

«С игроками, которые сейчас там, такими как Неймар, Месси, Мбаппе, Ди Мария, Серхио Рамос, Верратти… Это все суперчемпионы, все привыкли побеждать на национальном уровне. Это невероятно сильный состав, и все внимание автоматически обращено на них в ожидании того, что эта команда станет суперчемпионом», - сказал Фернандиньо.

Отметим, что в стартовых двух турах Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» добыл две победы – над «Труа» (2:1) и «Страсбуром» (4:2).