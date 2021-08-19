Рапид Вена – Заря. Букмекеры назвали фаворита

В четверг, 19 августа, состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором австрийский «Рапид» примет луганскую «Зарю».



Букмекеры больше верят в общую победу австрийского клуба. На проход «Рапида» можно поставить с коэффициентом 1.65, на проход «Зари» – 2.24.



На выигрыш команды из Вены в первом матче можно поставить с коэффициентом 1.74, на ничью - 3.85, поражение оценено в 4.6.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.73. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.78, ТМ2.5 – 2.04.



Напомним, матч «Рапид» – «Заря» начнется в 22:00 по Киеву.