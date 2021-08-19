Игорь ЛЕОНОВ: «Шахтер добился хорошего результата»

Специалист подвел итоги побед над «Монако»

  • 19.08.2021 05:38
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Игорь ЛЕОНОВ: «Шахтер добился хорошего результата»

Бывший футболист «Шахтера» Игорь Леонов поделился впечатлениями о последних матчах «горняков».

«Горняки» добились на выезде хорошего для себя результата. Однако уже сейчас пора забывать об этой игре и думать о повторном противостоянии, ведь на кону стоит путевка в основную сетку Лиги чемпионов.

Не порадовало, что после забитого мяча «Шахтер» не то, чтобы остановился, но, как мне кажется, уж чересчур стал гостеприимным на своей половине поля. У дончан практически не было предпосылок, чтобы забить второй мяч. Думаю, можно было бы добивать соперника, учитывая, как команда Роберто Де Дзерби действовала в первые 20 минут, — считает Леонов.

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Источник — Sport.ua

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