Ромелу ЛУКАКУ: «Я счастлив быть в Челси»

28-летний бельгийский форвард Ромелу Лукаку прокомментировал свое возвращение в лондонский «Челси».

«Приятно вернуться. Нет ощущения, что я перехожу в новую команду, потому что я уже выступал здесь и знаю некоторых игроков из того состава».

Я действительно счастлив быть здесь, и это приятное ощущение, ведь я присоединяюсь к чемпионам Европы. Ребята жаждут большего и хотят побеждать. На вчерашней тренировке я увидел по-настоящему хорошую интенсивность, и все были в хорошей форме», — отметил Лукаку.