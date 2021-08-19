Ромелу ЛУКАКУ: «Я счастлив быть в Челси»

28-летний бельгийский форвард Ромелу Лукаку прокомментировал свое возвращение в лондонский «Челси».
«Приятно вернуться. Нет ощущения, что я перехожу в новую команду, потому что я уже выступал здесь и знаю некоторых игроков из того состава».
Я действительно счастлив быть здесь, и это приятное ощущение, ведь я присоединяюсь к чемпионам Европы. Ребята жаждут большего и хотят побеждать. На вчерашней тренировке я увидел по-настоящему хорошую интенсивность, и все были в хорошей форме», — отметил Лукаку.
Источник — ФК Челси
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