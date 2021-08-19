Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Отличный результат Шахтера»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный дал оценку первому матчу квалификации Лиги чемпионов «Монако» – «Шахтер» (0:1).
«Отличный победный результат донецкого «Шахтера» в гостях над именитым «Монако» радует и вдохновляет, так как видна еврокубковая перспектива наших грандов динамовцев Киева и «горняков» в очередной раз привезти в Украину лучшие команды Европы и достойно с ними сыграть», — считает Грозный.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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