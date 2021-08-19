ФОТО. Усик готовится бить Джошуа

34-летний украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к поединку с 31-летним британским боксером Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.
Поединок Джошуа — Усик состоится в Лондоне 25 сентября. Бой пройдет на стадионе «Тоттенхэма».
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