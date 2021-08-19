ФОТО. Милан представил третий комплект формы

Футбольный клуб «Милан» представил свой третьей комплект формы на сезона 2021/2022.
Форма выполнена в черном цвете.
Thinking forward with a new AC Milan ❤️🖤— AC Milan (@acmilan) August 18, 2021
Pensare al futuro con un nuovo Milan ❤️🖤@pumafootball #MoveLikeMilan #SempreMilan
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Милан
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.