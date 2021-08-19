Никита ШЕВЧЕНКО: «Зарю ждет интересный матч»

Футболист «Зари» поделился ожиданиями от поединка с «Рапидом»

  • 19.08.2021 01:10
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Никита ШЕВЧЕНКО: «Зарю ждет интересный матч»
© ФК Заря Луганск. Никита Шевченко

Голкипер «Зари» капитан Никита Шевченко поделился мнением о предстоящей игре с венским «Рапидом».

- Думаю, что нас ожидает интересный матч. Встретимся с хорошим соперником. Думаю, зрители останутся довольны, а мы постараемся добиться положительного результата в первом матче.

- Что вы знаете о «Рапиде»? Следили ли вы за матчем вашего будущего соперника с «Анортосисом»?
- Признаюсь честно, полностью игру с «Анортосисом» отдельно я не смотрел. Видел на разборе уже несколько игр, когда разбирали «Рапид». Отмечу, что «Рапид» - хорошая команда, которая показывает качественный силовой футбол. Мне соперник понравился. У них качественный подбор игроков. Повторюсь, матч завтра будет очень интересным.

- Насколько победа над «Рапидом» важна для команды в связи с небольшой «пробуксовкой» в чемпионате?
- Любой матч выигрывать приятно. В чемпионате мы, увы, стартовали не очень удачно. Но футбол тем прекрасен, что у тебя есть шанс реабилитироваться и встать на победную волну, что мы и попытаемся сделать.

Матч «Рапид» — «Заря» состоится в четверг, 19 августа, в 22:00.

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Источник — ФК Заря

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