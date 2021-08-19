Селтик
2 : 0
АЗ Алкмар
18.08.2021, FT

Селтик нанес поражение команде АЗ Алкмаар в квалификации Лиги Европы

Теперь нидерландскому клубу нужно ликвидировать гандикап в два мяча

  • 19.08.2021 01:07
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Селтик нанес поражение команде АЗ Алкмаар в квалификации Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы,

Шотландский «Селтик» нанес поражение команде АЗ Алкмаар (2:0). По одному голу было забито в каждом тайме.

Ответная игра пройдет через неделю. Теперь нидерландскому клубу нужно ликвидировать гандикап в два мяча, правило выездного гола не действует.

Лига Европы 2021/22

4-й раунд квалификации. Первый матч

Селтик (Шотландия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:0

Голы: Фурухаси, 12, Лечерт, 61 (автогол)

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Источник — Sport.ua

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