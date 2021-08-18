Мирон МАРКЕВИЧ: «С пониманием отношусь к тому, что у Шахтера 9 легионеров»

Специалист оценил матч команды в Лиге чемпионов

  • 18.08.2021 20:33
  • 1777 просмотров
  • 3 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «С пониманием отношусь к тому, что у Шахтера 9 легионеров»
© shakhtar.com

Мирон Маркевич прокомментировал победу «Шахтера» 1:0 в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако».

В матчах еврокубка наставник Роберто Де Дзерби в старте обычно использует 9 легионеров.

«Как я отношусь к тому, что в стартовом составе «Шахтера» было сразу девять легионеров? С пониманием. Главный тренер Роберто Де Дзерби делает ставку на проверенных бойцов, ведь ему нужен результат прямо сейчас. А те футболисты с украинским паспортом, которым итальянский специалист доверяет в чемпионате УПЛ, пусть доказывают, что они достойны играть с первых минут и на международной арене. Все справедливо».

«Отпраздновав довольно уверенную викторию в Монако «Шахтер», конечно, сделал весомую заявку на выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Однако хочу напомнить «горнякам», что сделано лишь полдела, а в том, что футболисты «Монако» в повторном матче в Харькове будут биться до конца - не сомневаюсь».

«Тем более, что их главный тренер Нико Ковач в свое время в роли игрока всегда отличался бойцовским характером», - сказал Маркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    Энди Мир, 18.08.2021 21:04
    0
    udman1111, 18.08.2021 20:56
    Саме так. Нехай украінці грають не через паспорт, а тому що краще. Поки що не дуже навіть в чемпіонаті виходить в них, на жаль. Трубіну і Матвієнко наприклад все одно яких в них паспорт, тому що вони топ наразі.
    Ну если за клуб не играют, то на какой ... их в сборную вызывают?
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    Face Control
    Face Control, 18.08.2021 21:00
    -2
    Ещё бы, только Шахтёр приносит очки в копилку Украины.
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    udman1111
    udman1111, 18.08.2021 20:56
    0
    Саме так. Нехай украінці грають не через паспорт, а тому що краще. Поки що не дуже навіть в чемпіонаті виходить в них, на жаль. Трубіну і Матвієнко наприклад все одно яких в них паспорт, тому що вони топ наразі.
    Ссылка
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