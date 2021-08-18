Мирон МАРКЕВИЧ: «С пониманием отношусь к тому, что у Шахтера 9 легионеров»

Мирон Маркевич прокомментировал победу «Шахтера» 1:0 в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако».

В матчах еврокубка наставник Роберто Де Дзерби в старте обычно использует 9 легионеров.

«Как я отношусь к тому, что в стартовом составе «Шахтера» было сразу девять легионеров? С пониманием. Главный тренер Роберто Де Дзерби делает ставку на проверенных бойцов, ведь ему нужен результат прямо сейчас. А те футболисты с украинским паспортом, которым итальянский специалист доверяет в чемпионате УПЛ, пусть доказывают, что они достойны играть с первых минут и на международной арене. Все справедливо».

«Отпраздновав довольно уверенную викторию в Монако «Шахтер», конечно, сделал весомую заявку на выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Однако хочу напомнить «горнякам», что сделано лишь полдела, а в том, что футболисты «Монако» в повторном матче в Харькове будут биться до конца - не сомневаюсь».

«Тем более, что их главный тренер Нико Ковач в свое время в роли игрока всегда отличался бойцовским характером», - сказал Маркевич.