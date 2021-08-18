Кубок Украины. Победы Металлиста, Волыни и Карпат Л, вылет Кривбаса

18 августа состоялись большинство матчей 2-го предварительного раунда Кубка Украины. Отметим победы «Металлиста», «Волыни» и «Олимпика», а также вылет «Кривбасса».
В дерби «Карпат» сильнее оказалась львовская команда.
Жеребьевка следующего раунда состоится 19 августа.
Феникс - Прикарпатье 2:6
Таврия - Днепр Черкассы 3:2
Сумы - Металлург З 0:1
Никополь - Кристалл 2:0
Эпицентр - Подолье 3:0
Николаев - Кривбасс 1:1 (по пенальти 3:1)
Балканы - Энергия 4:2
Реал Фарма - ВПК-Агро 0:2
Перемога - Горняк-Спорт 1:2
Олимпия - Волчанск 0:1
Яруд - Металлист 1:3
Чайка - Чернигов 1:1 (по пенальти 3:5)
Ужгород - Нива Тернополь 0:1
Нива Винница - Волынь 1:1 (по пенальти 3:5)
Диназ - Оболонь 1:3
Буковина - Агробизнес 2:0
Альянс - Краматорск 2:1
Левый берег - Олимпик 2:3
Рубикон - Полесье 0:5
Карпаты Львов - Карпаты Галич 1:0
ЛНЗ - Кремень 1:0
Источник — Sport.ua
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