Кубок Украины. Победы Металлиста, Волыни и Карпат Л, вылет Кривбаса

Состоялись матчи второго предварительного раунда Кубка Украины

  • 18.08.2021 21:01
  • 4732 просмотра
  • 10 комментариев
Кубок Украины. Победы Металлиста, Волыни и Карпат Л, вылет Кривбаса
© facebook.com/mfcmetalurg

18 августа состоялись большинство матчей 2-го предварительного раунда Кубка Украины. Отметим победы «Металлиста», «Волыни» и «Олимпика», а также вылет «Кривбасса».

В дерби «Карпат» сильнее оказалась львовская команда.

Жеребьевка следующего раунда состоится 19 августа.

Феникс - Прикарпатье 2:6

Таврия - Днепр Черкассы 3:2

Сумы - Металлург З 0:1

Никополь - Кристалл 2:0

Эпицентр - Подолье 3:0

Николаев - Кривбасс 1:1 (по пенальти 3:1)

Балканы - Энергия 4:2

Реал Фарма - ВПК-Агро 0:2

Перемога - Горняк-Спорт 1:2

Олимпия - Волчанск 0:1

Яруд - Металлист 1:3

Чайка - Чернигов 1:1 (по пенальти 3:5)

Ужгород - Нива Тернополь 0:1

Нива Винница - Волынь 1:1 (по пенальти 3:5)

Диназ - Оболонь 1:3

Буковина - Агробизнес 2:0

Альянс - Краматорск 2:1

Левый берег - Олимпик 2:3

Рубикон - Полесье 0:5

Карпаты Львов - Карпаты Галич 1:0

ЛНЗ - Кремень 1:0

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    серж жорж
    online
    серж жорж, 18.08.2021 20:55
    +4
    анDрей, 18.08.2021 20:28
    Давай металл бери кубок или финал,и давай на Европу со следующего года.Всякие колхозы не тянут из года в год
    Хорь ков и что он будет делать в евро кубках им же лига чемпионов УЕФА нужна .
    Ссылка
    серж жорж
    online
    серж жорж, 18.08.2021 20:51
    +4
    анDрей, 18.08.2021 20:26
    Осенью янелоху купят билет в Ростов,и проект Кривбасс либо закроют,или пропустят амбиции
    Смотри чтобы тебя не закрыли .
    Ссылка
    Влад Тараненко
    Влад Тараненко, 18.08.2021 20:38
    +3
    анDрей, 18.08.2021 20:28
    Давай металл бери кубок или финал,и давай на Европу со следующего года.Всякие колхозы не тянут из года в год
    Клубу нет 3 года, в ЕК не пустят
    Ссылка
    анDрей
    анDрей, 18.08.2021 20:28
    0
    Давай металл бери кубок или финал,и давай на Европу со следующего года.Всякие колхозы не тянут из года в год
    Ссылка
    анDрей
    анDрей, 18.08.2021 20:26
    -5
    Осенью янелоху купят билет в Ростов,и проект Кривбасс либо закроют,или пропустят амбиции
    Ссылка
    серж жорж
    online
    серж жорж, 18.08.2021 20:18
    +4
    Вопрос а нужен кубок этого года КРИВБАССУ .оказалось не нужен .
    Ссылка
    Batya
    Batya, 18.08.2021 20:14
    +8
    КУБОК ЛЬВОВУ!
    Ссылка
    simon andre
    simon andre, 18.08.2021 20:14
    +2
    Сергей Журавко, 18.08.2021 19:48
    Николаев, вперёд!!!
    В задний проход .
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 18.08.2021 19:57
    0
    Николаев, молодцы! Неожиданно и приятно!
    Ссылка
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 18.08.2021 19:48
    0
    Николаев, вперёд!!!
    Ссылка
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