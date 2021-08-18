17-й новичок. Лидер Первой лиги Кривбасс подписал хорватского защитника

Клуб Первой лиги «Кривбасс» объявил о подписании контракта с хорватским центральным защитником Драганом Ловричем.
25-летний игрок стал 17-м новичком команды этим летом.
Ловрич ранее выступал за «Катанью» и «Эмполи» в Италии, а также за клубы Хорватии, Боснии и Словении.
«Кривбасс» после четырех туров Первой лиги набрал 12 очков.
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Источник — ФК Кривбасс
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