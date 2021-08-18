С Супрягой и Кухаревичем. Состав сборной Украины U-21 на сентябрьские матчи

Руслан Ротань сделал свой выбор

  • 18.08.2021 16:57
  • 1311 просмотров
  • 4 комментария
С Супрягой и Кухаревичем. Состав сборной Украины U-21 на сентябрьские матчи
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань опубликовал состав команды, который вызван на предстоящий тренировочный сбор и сентябрьские матчи отбора на Евро-2023.

Сбор стартует 28 августа, а матчи отбора на Евро-2023 против Сербии и Армении состоятся 3 сентября в Старой Пазове и 7 сентября в Коваливке соответственно.

Состав сборной Украины U-21:

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо»), Кирилл Фесюн («Колос»), Мирослав Зновенко («Никополь»).

Защитники: Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо»), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Роман Дидык, Алексей Сыч (оба – «Рух»), Арсений Батагов («Днепр-1»), Олег Горин («Минай»),

Полузащитники: Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Александр Назаренко («Днепр-1»), Даниил Алефиренко («Заря»), Дмитрий Крыськив («Металлист-1925»), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагару (все – «Черноморец»), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер»).

Нападающие: Владислав Супряга («Динамо»), Богдан Вьюнник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Труа», Франция).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    firstromario
    firstromario, 18.08.2021 17:44
    +1
    десь є статистика цього клоуна як "тренера"? цікаво скільки там перемог нарахувалось і з ким
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    kylt_lichnosti, 18.08.2021 17:44
    +1
    Как бы Шева ушел. Можно уже настоящего тренера в молодежку поставить.
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    Maks23
    Maks23, 18.08.2021 17:15
    +6
    Там у руля нашей сборной не тренер..
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    kadaad .
    kadaad ., 18.08.2021 16:59
    +4
    Ваната не взял, совсем дурак?
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