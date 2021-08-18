С Супрягой и Кухаревичем. Состав сборной Украины U-21 на сентябрьские матчи

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань опубликовал состав команды, который вызван на предстоящий тренировочный сбор и сентябрьские матчи отбора на Евро-2023.

Сбор стартует 28 августа, а матчи отбора на Евро-2023 против Сербии и Армении состоятся 3 сентября в Старой Пазове и 7 сентября в Коваливке соответственно.

Состав сборной Украины U-21:

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо»), Кирилл Фесюн («Колос»), Мирослав Зновенко («Никополь»).

Защитники: Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо»), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Роман Дидык, Алексей Сыч (оба – «Рух»), Арсений Батагов («Днепр-1»), Олег Горин («Минай»),

Полузащитники: Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Александр Назаренко («Днепр-1»), Даниил Алефиренко («Заря»), Дмитрий Крыськив («Металлист-1925»), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагару (все – «Черноморец»), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер»).

Нападающие: Владислав Супряга («Динамо»), Богдан Вьюнник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Труа», Франция).