С Супрягой и Кухаревичем. Состав сборной Украины U-21 на сентябрьские матчи

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань опубликовал состав команды, который вызван на предстоящий тренировочный сбор и сентябрьские матчи отбора на Евро-2023.
Сбор стартует 28 августа, а матчи отбора на Евро-2023 против Сербии и Армении состоятся 3 сентября в Старой Пазове и 7 сентября в Коваливке соответственно.
Состав сборной Украины U-21:
Вратари: Руслан Нещерет («Динамо»), Кирилл Фесюн («Колос»), Мирослав Зновенко («Никополь»).
Защитники: Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо»), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Роман Дидык, Алексей Сыч (оба – «Рух»), Арсений Батагов («Днепр-1»), Олег Горин («Минай»),
Полузащитники: Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Александр Назаренко («Днепр-1»), Даниил Алефиренко («Заря»), Дмитрий Крыськив («Металлист-1925»), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагару (все – «Черноморец»), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер»).
Нападающие: Владислав Супряга («Динамо»), Богдан Вьюнник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Труа», Франция).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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