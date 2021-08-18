Украинские клубы после победы 1:0 в плей-офф почти всегда проходили дальше

За время выступления в еврокубках украинские клубы 16 раз побеждали в первом матче плей-офф в гостях. И лишь дважды оказывались не у дел по сумме двух встреч. «Черноморец» в 1/16 финала Кубка кубков-1992/93 проиграл в родных стенах греческому «Олимпиакосу» - 0:3, а «Шахтер» на той же стадии Лиги Европы-2016/17 уступил в дополнительное время испанской «Сельте» - 0:2.
Что касается «Монако», то монегаски, потерпев поражение в первой игре дома, ни разу не добивались положительного для себя результата в ответном матче на выезде.
Украинские клубы после победы со счетом 1:0 в первом матче плей-офф в гостях
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
|
Счет*
|
+/-
|
1972/73
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Сваровски-Ваккер
|
Австрия
|
2:0
|
+
|
1973/74
|
КУ
|
1/32
|
Динамо
|
Фредрикстад
|
Норвегия
|
4:0
|
+
|
1974/75
|
КК
|
1/4
|
Динамо
|
Бурсаспор
|
Турция
|
2:0
|
+
|
1975
|
СК
|
|
Динамо
|
Бавария
|
ФРГ
|
2:0
|
+
|
1978/79
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Хака
|
Финляндия
|
3:1
|
+
|
1981/82
|
КЧ
|
1/8
|
Динамо
|
Аустрия
|
Австрия
|
1:0
|
+
|
1982/83
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Грассхоппер
|
Швейцария
|
3:0
|
+
|
1991/92
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
ХИК
|
Финляндия
|
3:0
|
+
|
1992/93
|
КК
|
1/16
|
Черноморец
|
Олимпиакос
|
Греция
|
0:3
|
-
|
2002/03
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Левски
|
Болгария
|
1:0
|
+
|
2003/04
|
КУ
|
КР
|
Днепр
|
Вадуц
|
Лихтенштейн
|
1:0
|
+
|
2007/08
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Сараево
|
Босния
|
3:0
|
+
|
2008/09
|
КУ
|
1/16
|
Металлист
|
Сампдория
|
Италия
|
2:0
|
+
|
2010/11
|
ЛЕ
|
КР4
|
Металлист
|
Омония
|
Кипр
|
2:2
|
+
|
2015/16
|
ЛЧ
|
КР4
|
Шахтер
|
Рапид
|
Австрия
|
2:2
|
+
|
2016/17
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
Сельта
|
Испания
|
0:2
|
-
* дома.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; СК - Суперкубок УЕФА; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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