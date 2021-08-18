Украинские клубы после победы 1:0 в плей-офф почти всегда проходили дальше

За время выступления в еврокубках украинские клубы 16 раз побеждали в первом матче плей-офф в гостях. И лишь дважды оказывались не у дел по сумме двух встреч. «Черноморец» в 1/16 финала Кубка кубков-1992/93 проиграл в родных стенах греческому «Олимпиакосу» - 0:3, а «Шахтер» на той же стадии Лиги Европы-2016/17 уступил в дополнительное время испанской «Сельте» - 0:2.

Что касается «Монако», то монегаски, потерпев поражение в первой игре дома, ни разу не добивались положительного для себя результата в ответном матче на выезде.

Украинские клубы после победы со счетом 1:0 в первом матче плей-офф в гостях

Сезон Ранг Стадия Клуб Соперник Счет* +/- 1972/73 КЧ 1/16 Динамо Сваровски-Ваккер Австрия 2:0 + 1973/74 КУ 1/32 Динамо Фредрикстад Норвегия 4:0 + 1974/75 КК 1/4 Динамо Бурсаспор Турция 2:0 + 1975 СК Динамо Бавария ФРГ 2:0 + 1978/79 КЧ 1/16 Динамо Хака Финляндия 3:1 + 1981/82 КЧ 1/8 Динамо Аустрия Австрия 1:0 + 1982/83 КЧ 1/16 Динамо Грассхоппер Швейцария 3:0 + 1991/92 КЧ 1/16 Динамо ХИК Финляндия 3:0 + 1992/93 КК 1/16 Черноморец Олимпиакос Греция 0:3 - 2002/03 ЛЧ КР3 Динамо Левски Болгария 1:0 + 2003/04 КУ КР Днепр Вадуц Лихтенштейн 1:0 + 2007/08 ЛЧ КР3 Динамо Сараево Босния 3:0 + 2008/09 КУ 1/16 Металлист Сампдория Италия 2:0 + 2010/11 ЛЕ КР4 Металлист Омония Кипр 2:2 + 2015/16 ЛЧ КР4 Шахтер Рапид Австрия 2:2 + 2016/17 ЛЕ 1/16 Шахтер Сельта Испания 0:2 -

* дома.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; СК - Суперкубок УЕФА; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.