Украинские клубы после победы 1:0 в плей-офф почти всегда проходили дальше

После победы 1:0 в первом матче плей-офф украинские клубы проходили дальше в 14 случаях из 16

  • 18.08.2021 14:56
  • 174 просмотра
  • 0 комментариев
Украинские клубы после победы 1:0 в плей-офф почти всегда проходили дальше
© ФК Шахтер

За время выступления в еврокубках украинские клубы 16 раз побеждали в первом матче плей-офф в гостях. И лишь дважды оказывались не у дел по сумме двух встреч. «Черноморец» в 1/16 финала Кубка кубков-1992/93 проиграл в родных стенах греческому «Олимпиакосу» - 0:3, а «Шахтер» на той же стадии Лиги Европы-2016/17 уступил в дополнительное время испанской «Сельте» - 0:2.

Что касается «Монако», то монегаски, потерпев поражение в первой игре дома, ни разу не добивались положительного для себя результата в ответном матче на выезде.

Украинские клубы после победы со счетом 1:0 в первом матче плей-офф в гостях

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

 

Счет*

+/-

1972/73

КЧ

1/16

Динамо

Сваровски-Ваккер

Австрия

2:0

+

1973/74

КУ

1/32

Динамо

Фредрикстад

Норвегия

4:0

+

1974/75

КК

1/4

Динамо

Бурсаспор

Турция

2:0

+

1975

СК

 

Динамо

Бавария

ФРГ

2:0

+

1978/79

КЧ

1/16

Динамо

Хака

Финляндия

3:1

+

1981/82

КЧ

1/8

Динамо

Аустрия

Австрия

1:0

+

1982/83

КЧ

1/16

Динамо

Грассхоппер

Швейцария

3:0

+

1991/92

КЧ

1/16

Динамо

ХИК

Финляндия

3:0

+

1992/93

КК

1/16

Черноморец

Олимпиакос

Греция

0:3

-

2002/03

ЛЧ

КР3

Динамо

Левски

Болгария

1:0

+

2003/04

КУ

КР

Днепр

Вадуц

Лихтенштейн

1:0

+

2007/08

ЛЧ

КР3

Динамо

Сараево

Босния

3:0

+

2008/09

КУ

1/16

Металлист

Сампдория

Италия

2:0

+

2010/11

ЛЕ

КР4

Металлист

Омония

Кипр

2:2

+

2015/16

ЛЧ

КР4

Шахтер

Рапид

Австрия

2:2

+

2016/17

ЛЕ

1/16

Шахтер

Сельта

Испания

0:2

-

* дома.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; СК - Суперкубок УЕФА; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности