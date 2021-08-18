ТаТоТаке. Монако – Шахтер, Петракова кинули под танки

Михаил Спиваковский и его известный гость анализируют первый матч Шахтера против Монако и приходят к мнению, что Де Дзерби строит команду на экспорт, не допуская ни единой осечки в Лиге чемпионов за счет матчей премьер-лиги.

Кроме того, в выпуске - размышления о назначении Александра Петракова и.о. главного тренера сборной Украины, инсайды о переходах внутри и вне УПЛ, короткое расследование Андрея Сенькива о житомирском «Полесье», а также последние новости о переезде Влада Супряги в Серию А.

Плюс – ответы на вопросы: так является ли «Черноморец» фарм-клубом «Динамо»? Что сказал Екатирине Монзуль полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок? Останется ли на своем посту Лучано Лучи? И многое-многое другое.

0.00 Анонс

2.06 Два разных Монако - в Европе и дома

3.06 Патроны ставили на монегасков

3.30 Головин - главная дилемма Ковача

4.05 Моралес критикует Исмаили и Степаненко

5.59 Ода Педриньо - Бенфика порожняк не гонит

10.54 Де Дзерби строит команду на экспорт?

12.34 Ковач – не великий комбинатор

14.39 Особая миссия Алана Патрика

15.45 Как Одесса осталась без Лиги чемпионов

16.28 Вернидуб рвется в основной турнир ЛЧ

17.25 Принцы шуток не понимают

20.12 Назначение Петракова - популизм и неуважение

22.45 Версия Моралеса: как сборная Петракова выиграла ЧМ

27.39 Кто составлял расширенный список сборников?

29.12 Мариуполь - Черноморец: битва двух фармов

32.46 Маркевич-младший повис на волоске?

34.19 В Одессе создана искусственная конкуренция

35.06 Что сказал Пихаленок?

35.59 Стальные шары Катерины Монзуль

37.34 Болбат вырвался из клетки?

38.16 Каковы шансы Зари против Рапида?

39.29 Позициям Лучи ничего не угрожает

40.10 Мини-расследование Сенькива: вся правда о Полесье

43.33 Моралес оценивает дебют Яремчука в Сампдории

45.06 Супряга и его «Сампа-Барбара»

48.02 Ставка от гостя

49.10 Прощание

49.50 Бекстейдж