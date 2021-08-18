Евгений ЛОЗИНСКИЙ: «В четверку лучших попадет Шахтер»

Наставник «Динамо» U-15 поделился мнением о сезоне

  • 18.08.2021 13:47
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Евгений ЛОЗИНСКИЙ: «В четверку лучших попадет Шахтер»
© ФК Динамо Киев. Евгений Лозинский

Тренер «Динамо» U-15 Евгений Лозинский подвел итоги заключительного, третьего, матча группового этапа турнира Андрея Гаваши, в котором киевляне одержали волевую победу 2:1 над венгерским ФК «Варда» из Кишварды:

- Как мы и предполагали, команда соперника оказалась боевой и физически мощной, настраивали на это ребят. Было важно не проиграть борьбу, которую они нам навязывали. В первые минуты мы ее таки немного проиграли, не вошли в игру, но потом, после пропущенного мяча, мы взяли игру под свой контроль, сами навязывали борьбу, выигрывали ее, создавали моменты, и в целом, по игре и созданным голевым ситуациям победили заслужено.

- Пропустив первыми, команда проявила характер, чтобы отыграться и одержать победу?
- Да, и это хорошо. Когда забиваешь первым – это одна игра, а когда первым пропускаешь, нужно подключать еще больше волевых сил. Дети начинают торопиться, спешить, принимать неправильные решения. Поэтому вдвойне приятно, что после пропущенного гола мы забили два мяча, хотя могли и больше. Во втором тайме у нас было 3-4 момента, которые должны были реализовывать.

- Как настраивали ребят в перерыве, что они забили, как только начался второй тайм?
- Их дополнительно настраивать не пришлось – по первому тайму этот компонент был нормальным. Просто сделали коррекцию в том, как нужно правильно действовать в атаке, и как открываться, поскольку соперник действовал высоко. Обратили внимание на мелкие моменты: как вскрывать зоны и т.д.

- Четверг – выходной день на турнире, посвятите его восстановлению?
- Да, планировали повезти ребят на час в бассейн, но это будет зависеть от погодных условий. Хотелось бы ребят вывезти в город, поскольку мы на базе «Мункача» в селе Дерцен с 10-го августа, так что однообразие и усталость накопились, наверняка, ребята уже хотят домой. В общем, постараемся их немного развеять.

- Кто из соперников был бы для вас предпочтительнее в полуфинале?
- Знаю, что неплохая команда у «Руха», скорее всего в четверку лучших попадет «Шахтер», а как распределяются силы в других группах, я не знаю.

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Источник — ФК Динамо Киев

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