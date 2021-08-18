Одеса зустрічає великий фінал «Кубок захисників України»

Цей масштабний захід став результатом всеукраїнських змагань

  • 18.08.2021 11:33
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Одеса зустрічає великий фінал «Кубок захисників України»

24 серпня, об 11:00 в день 30-річчя Незалежності України, на стадіоні «Чорноморець» в місті Одеса, відбудеться Великий фінал «Кубка захисників України» з футболу. Цей масштабний захід став результатом всеукраїнських змагань, в яких брали участь 64 команди та більше 2 000 футболістів-аматорів. Всі вони 100% — учасники бойових дій та ветерани АТО/ООС.

До фіналу прямують: 

  • команда «Ягуар» Національна Гвардія України.
  • команда «Маріуполь АТО» Збройні сили України.
  • команда «Волинь АТО» збірна ветеранів російсько-української війни.
  • команда «Слов янськ АТО» Національна Гвардія України.

Футбольна ліга учасників АТО – це регулярний Чемпіонат України з футболу, який офіційно внесений в Єдиний календар спортивних заходів Міністерства молоді та спорту України на 2021 рік. На сьогодні ліга  об’єднує у своїх лавах 98 команд, а це більше трьох тисяч учасників бойових, ветеранів АТО/ООС.

Всеукраїнське об'єднання «Українці Разом» є засновником та постійним партнером «Федерації Футболу учасників АТО», яка з 2015 року проводить змагання з футболу серед ветеранів АТО/ООС. 

 «Українці Разом» — Всеукраїнське об'єднання свідомих і небайдужих українців, що було створено для допомоги захисникам України, які брали/беруть участь в антитерористичній  операції / об'єднаних сил на сході України, та членам їхніх сімей. 

Кубок захисників України відбудеться за сприяння Міністерства у справах ветеранів України та  Української асоціації футболу. Генеральний партнер – Стадіон «»Чорноморець».

Фінал «Кубку Захисників України» - це найважливіша подія у спортивному житті воїнів АТО/ООС, яка повинна знайти відгук також у серцях патріотів України й просто поціновувачів футболу з усієї країни.

Запрошуємо усіх містян та гостей Одеси!

Вхід на стадіон вільний! 

Пряма трансляція відбудеться на YouTube каналі Федерації футболу учасників АТО. Переглянути її можна за посиланням нижче.

https://www.youtube.com/channel/UCEyUMi8ZSNPDBE-nVRWsDHw

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Источник — Sport.ua

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