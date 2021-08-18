Цинциннати. Киченок и Олару зачехлили ракетки на старте турнира

Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару завершила выступление на турнире WTA в Цинциннати. Украинско-румынская дуэт проиграл в первом круге.

Цинциннати. Первый круг

Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) – Паула Бадоса/Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 3:6, 2:6

Теннисистки провели на корте чуть больше часа. Киченок и Олару выполнили по брейку в каждом сете, а на своей подаче проиграли пять геймов.