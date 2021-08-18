ВИДЕО. Шахтер обыграл Монако, Бавария с трофеем, ставим на Бенфику

1. Супряга все еще может перебраться в Серию А

2. Бавария обладатель Суперкубка Германии

3. Шахтер обыграл Монако

4. Прогноз на матч Бенфика - ПСВ

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