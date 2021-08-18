Заря вылетела в Австрию на матч с Рапидом

Утром в среду, 18 августа, самолет с делегацией луганской «Зари» взял курс на столицу Австрии — Вену. В полете луганчане пробудут два с половиной часа. По прибытии и прохождении всех таможенных формальностей луганчане отправятся в отель, а вечером в 19:30 (киевское время) состоится пресс-конференция главного тренера команды Виктора Скрипника и одного из игроков, а в 20:00 начнется предматчевая тренировка, 15 минут которой будут открыты для медиа.

На игру «Заря» отправилась основным составом: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Денис Фаворов, Александр Гладкий, Артем Громов, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунёв, Егор Назарина, Рэймонд Овусу, Жуниньо, Агрон Руфати, Аллахъяр Сайядманеш, Никита Шевченко, Виталий Вернидуб, Шахаб Захедитабар, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура.

Матч с «Рапидом» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоится в четверг и начнется в 22:00 по киевскому времени.