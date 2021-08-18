Рапид Вена — Заря. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Специалист поделился ожиданиями от поединка квалификации Лиги Европы

  • 18.08.2021 10:18
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Рапид Вена — Заря. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Заря Луганск

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на первый матч квалификации Лиги Европы «Рапид» Вена – «Заря».

«Заря» в новом сезоне УПЛ дважды проиграла «Александрии» (0:1) и «Динамо» (1:2), а также победила «Ингулец» (5:1). Накануне вылета в Австрию луганская команда сыграла вничью 1:1 с «Минаем». «Заря» идет девятой с 4 очками в активе.

Если «Заря» только стартует в еврокубках этого сезона, то для «Рапида» это будет уже третий соперник в текущей еврокубковой кампании. Сначала австрийцы уступили в квалификации Лиги чемпионов «Спарте» (2:1, 0:2). А затем уже в квалификации Лиги Европы венская команда обыграла киприотский «Анортосис Фамагуста» (3:0, 1:2). Накануне игры с «Зарей» в матче чемпионата Австрии «Альтах» на своем поле выиграл у «Рапида» (2:1).

Конечно, тяжело будет «Заре» в Вене. Но в принципе, я думаю, луганчане все-таки могут пройти австрийцев по итогам двух матчей. Я поставлю на «Зарю» фору (+1)», - сказал Козьбан.

Матч «Рапид» Вена – «Заря» состоится 19-го августа. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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