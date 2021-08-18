Рапид Вена — Заря. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на первый матч квалификации Лиги Европы «Рапид» Вена – «Заря».

«Заря» в новом сезоне УПЛ дважды проиграла «Александрии» (0:1) и «Динамо» (1:2), а также победила «Ингулец» (5:1). Накануне вылета в Австрию луганская команда сыграла вничью 1:1 с «Минаем». «Заря» идет девятой с 4 очками в активе.

Если «Заря» только стартует в еврокубках этого сезона, то для «Рапида» это будет уже третий соперник в текущей еврокубковой кампании. Сначала австрийцы уступили в квалификации Лиги чемпионов «Спарте» (2:1, 0:2). А затем уже в квалификации Лиги Европы венская команда обыграла киприотский «Анортосис Фамагуста» (3:0, 1:2). Накануне игры с «Зарей» в матче чемпионата Австрии «Альтах» на своем поле выиграл у «Рапида» (2:1).

Конечно, тяжело будет «Заре» в Вене. Но в принципе, я думаю, луганчане все-таки могут пройти австрийцев по итогам двух матчей. Я поставлю на «Зарю» фору (+1)», - сказал Козьбан.

Матч «Рапид» Вена – «Заря» состоится 19-го августа. Начало встречи в 22:00.