ВИДЕО. Прощальная гастроль Месси

Болельщики “Барселоны” привыкли, что если на поле Лионель Месси, то команда играет божественно. 6 “Золотых мячей” для аргентинца, 4 победы клуба в Лиге чемпионов, 10 титулов лучшей команды Ла Лиги и 7 трофеев Кубка Испании - мы все видели, как творится история.

Теперь Месси ушел, а с ним ушла и эпоха. Но “Барселона” все равно остается одной из лучших команд мира, а слоган “Больше чем клуб” - в сердцах каждого болельщика “сине-гранатовых”. Впереди новый сезон, в котором мы увидим новые классные голы и красивые комбинации. Следим за каталонцами - и болеем за них!