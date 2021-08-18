Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Ни разу в карьере у Динамо не выигрывал»

27-летний форвард черниговской «Десны» Денис Безбородько поделился ожиданиями от матча 5-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».
«Ни разу в своей карьере у «Динамо» еще не выигрывал. Не получалось этого сделать ни в бытность игроком «Зари», ни во время выступлений в «Александрии», ни в «Десне». А хочется.
Знаю, что без меня у «Динамо» выигрывала каждая из трех команд. Что ж, пора ломать эту традицию», - сказал Безбородько.
Матч «Динамо» – «Десна» состоится в воскресенье, 22 августа. Начало в 21:30 по Киеву.
Источник — FanDay
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.