Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Ни разу в карьере у Динамо не выигрывал»

27-летний форвард черниговской «Десны» Денис Безбородько поделился ожиданиями от матча 5-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

«Ни разу в своей карьере у «Динамо» еще не выигрывал. Не получалось этого сделать ни в бытность игроком «Зари», ни во время выступлений в «Александрии», ни в «Десне». А хочется.

Знаю, что без меня у «Динамо» выигрывала каждая из трех команд. Что ж, пора ломать эту традицию», - сказал Безбородько.

Матч «Динамо» – «Десна» состоится в воскресенье, 22 августа. Начало в 21:30 по Киеву.