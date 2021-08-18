В американском городе Цинциннати проходит престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.
Украинка Даяна Ястремская (WTA 50) в первом раунде встречается с обладательницей уайлд-кард Кэти Макнелли из США (WTA 136). Для Ястремской это второе участие в турнире в Цинциннати – в 2019 году она вылетела во втором раунде.
Матч был перенесен на несколько часов из-за дождя и начался 18 августа в 05:10 по Киеву.
Даяна Ястремская – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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