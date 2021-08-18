В американском городе Цинциннати проходит престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.

Украинка Даяна Ястремская (WTA 50) в первом раунде встречается с обладательницей уайлд-кард Кэти Макнелли из США (WTA 136). Для Ястремской это второе участие в турнире в Цинциннати – в 2019 году она вылетела во втором раунде.

Матч был перенесен на несколько часов из-за дождя и начался 18 августа в 05:10 по Киеву.

Даяна Ястремская – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция