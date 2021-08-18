Даяна Ястремская – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Цинциннати

  • 18.08.2021 05:10
  • 545 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В американском городе Цинциннати проходит престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.

Украинка Даяна Ястремская (WTA 50) в первом раунде встречается с обладательницей уайлд-кард Кэти Макнелли из США (WTA 136). Для Ястремской это второе участие в турнире в Цинциннати – в 2019 году она вылетела во втором раунде.

Матч был перенесен на несколько часов из-за дождя и начался 18 августа в 05:10 по Киеву.

Даяна Ястремская – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    vital, 18.08.2021 06:05
    0
    Все таки американська публiка бидло - коли виграє очко Даяна, то Тиша (,лише даоє з її команди аплодують), зате як місцева спортсменка, то море радості. Згадуй Даяно як це грати проти господарки...
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