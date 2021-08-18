Лидер – не Динамо и не Шахтер. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19

После четырех туров на первой строчке находится львовский «Рух»

  • 18.08.2021 04:30
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Лидер – не Динамо и не Шахтер. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
© ФК Динамо Киев

17 августа в перенесенном матче чемпионата Украины U-19 юноши киевского «Динамо» переиграли сверстников из «Ингульца» со счетом 2:1.

После четырех туров в турнирной таблице три клуба набрали по 12 очков. За счет лучшей разницы мячей на первой строчке находится львовский «Рух», однако «Динамо» и «Шахтер» тоже не потеряли ни одного очка в четырех матчах.

Чемпионат Украины U-19

4-й тур, 17 августа

«Ингулец» – «Динамо» – 1:2

Голы: Гончаров, 48 – Диалло, 22, Горбач, 33.

«Ингулец»: 73. А.Малыш, 16. Бойко, 2. Христенко, 3. Жилинский, 5. Смоляков, 21. Железняк, 6. Кочетков, 20. Сейтхалилов, 11. Кириченко, 10. Лисняк (7. Червяков, 46), 8. Гончаров (24. Донцов, 69).

«Динамо»: 1. Моргун, 22. Н.Малиш, 14. Дячук, 13. Филатов, 2. Вивчаренко, 10. Волошин, 6. Яцык, 30. Диалло (31. Шулянский, 72), 11. Царенко (8. Бенедюк, 90+4), 5. Скрипник (17. Бражко, 64), 9. Горбач (27. Уваров, 71).

Турнирная таблица после 4-го тура

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Источник — Sport.ua

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