Янг Бойз – Ференцварош. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 17.08.2021 23:23
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Янг Бойз – Ференцварош. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© ФК Ференцварош

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» – «Ференцварош».

В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» оказался сильнее румынского «Клужа» (1:1, 3:1). «Ференцварошу» удалось выиграть в двухматчевом противостоянии у пражской «Славии» (2:0, 0:1).

Накануне матча Лиги чемпионов «Янг Бойз» в рамках первого раунда Кубка Швейцарии уверенно на выезде обыграл «Литтау» (1:4). Соперник чемпиона Швейцарии, уступая 0:4, отличился голом престижа уже на 90-й минуте. А «Ференцварош» в волевом стиле с таким же счетом 4:1 в матче чемпионата Венгрии победил «Мезекевешд», который повел в этой встрече уже на 6-й минуте. Как видим, обе команды победили со счетом 4:1. Только «Янг Бойз» вел по ходу встречи 4:0, а «Ференцварош» уступал 0:1.

«В этой паре поставлю на «Янг Бойз». На домашнем поле, на искусственном газоне швейцарцы будут сильнее «Ференцвароша». Хоть «Ференцварош» – это очень непростой соперник для «Янг Бойз», я поставлю на победу швейцарской команды», – сказал Бартулович.

Матч «Янг Бойз» – «Ференцварош» состоится 18 августа. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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