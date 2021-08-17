Сергей БУЛЕЦА: «Тренер Динамо на меня не рассчитывает»

Хавбек «Зари» - о своих перспективах в «Динамо»

  • 17.08.2021 23:27
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Сергей БУЛЕЦА: «Тренер Динамо на меня не рассчитывает»
© ФК Заря. Сергей Булеца

Арендованный у «Динамо» полузащитник «Зари» Сергей Булеца рассказал о своих перспективах в киевском клубе:

— Летом ты готовился к сезону в «Динамо», но как и год назад, остаться в Киеве не получилось. Разочарован?
— Я доволен тем, что нахожусь в «Заре». В данный момент тренер «Динамо» на меня не рассчитывает — это абсолютно нормальная для футбола ситуация, никаких обид быть не может. Другое дело, что я все равно нуждаюсь в игровой практике, и в этом смысле предложение луганчан — идеальный вариант.

— На двухсезонную аренду согласился сразу?
— Какое-то время я брал на раздумье, но долго с ответом не тянул. Дело в том, что «Заря» звала меня к себе еще год назад, но тогда я предпочел продолжить в Днепре, к которому успел прикипеть. Знакомые партнеры, игровые принципы — не стал, в общем, искать добра от добра. Теперь же почувствовал, что готов перейти на новую ступень

Помимо того, что во мне заинтересован Виктор Скрипник, подкупает уровень притязаний «Зари». Она дважды подряд брала бронзу, выступала в Лиге Европы, финале Кубка... Но хочет еще большего! Мне здесь нравится все — коллектив, тренер, футбол, в который играет команда. Приносить ей пользу — главная цель для меня.

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Источник — Footclub

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