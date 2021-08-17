Кубок Украины. Скорук обыграл Викторию в матче с шестью голами

17 августа в Никополе прошел поединок 2-го предварительного раунда Кубка Украины.
Кубок Украины 2021/22
2-й предварительный раунд, 17 августа
«Скорук» Томаковка – «Виктория» Николаевка – 4:2
Голы: Цыбульский, 4 (пен.), Боженар, 45, Жуков, 53, Малыш, 77 ‒ Аржанов, 23, Еременко, 30.
Остальные поединки этой стадии пройдут в среду, 18 августа.
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Источник — Sport.ua
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